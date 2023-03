Se suma Canadá a USA en consultas de T-MEC contra México por maíz transgénico

El Gobierno de Canadá se suma a Estados Unidos, presentando una solicitud de consultas bajo el Tratado con México y Estados Unidos (T-MEC) en contra del decreto de México que prohíbe la importación de maíz transgénico.



En diciembre de 2020, el Gobierno mexicano emitió un decreto en el que ordenaba eliminar el uso del maíz transgénico hacia enero de 2024, sin embargo el 13 de febrero fue publicado un nuevo decreto que prohíbe el uso del grano transgénico en alimentos a base de masa, como las tortillas, revocando los permisos y para no conceder nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado para consumo humano, pero permite su utilización para el forraje y productos comestibles industrializados, mientras se buscan opciones para sustituirlo.



Además, el decreto ordena la eliminación gradual del herbicida glifosato hasta el 30 de marzo de 2024 como fecha límite.



Mediante este decreto, el gobierno mexicano busca establecer alternativas y prácticas "sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente".



Ante esto el pasado 6 de marzo, la Oficina de Representación Comercial de Estado Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer que realizó una solicitud de consulta al Gobierno mexicano bajo el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) del T-MEC, por la publicación del decreto mexicano por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado.



También restringe el uso de glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.



Katherine Tai, titular de la USTR, señaló que Estados Unidos ’ha expresado repetidamente nuestras serias preocupaciones con las políticas de biotecnología de México y la importancia de adoptar un enfoque basado en la ciencia que cumpla con sus compromisos del T-MEC’.



’Las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y sofocarán la innovación que es necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria, si no se abordan. Esperamos que estas consultas sean productivas a medida que continuamos trabajando con México para abordar estos asuntos’, agregó Tai.



La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), del Gobierno de México publicó el pasado el 13 de febrero de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado en el país.



El decreto del Gobierno de México estableció como periodo de transición para el desarrollo y escalamiento de las acciones previstas, el cual comprende de la fecha de entrada en vigor del mismo y hasta el 31 de marzo de 2024.



Según el decreto, el Gobierno federal busca fomentar el establecimiento y generación de alternativas y prácticas ’sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente, libres de sustancias tóxicas que representen peligros agudos, crónicos o subcrónicos’.



Debido a ello el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en caso de no llegar a un acuerdo con Estados Unidos, luego del decreto por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado en México, se llevaría a cabo el panel de controversias que permite el T-MEC.



López Obrador expresó en su conferencia de prensa diaria que con el decreto no se viola ningún acuerdo comercial, pues señaló que ’ningún tratado en el mundo permite que se compren mercancías dañinas a la salud o que se vendan’, señalando que el maíz transgénico es un producto perjudicial para la salud.



’Hay un mes de plazo para lograr un entendimiento antes de ir al panel [de controversias] y ya se está buscando un acuerdo para que se pueda hacer un análisis entre una agencia calificada de Estados Unidos y Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios], para hacer un análisis sobre el daño o no a la salud de maíz transgénico. Hay esta consulta y si todavía no hay entendimiento, nos vamos al panel [de controversias] porque es para nosotros un asunto muy importante’, explicó el mandatario.



’No se viola [el T-MEC] porque ningún tratado en el mundo permite que se compren mercancías dañinas a la salud o que se vendan, en el mismo tratado hay cláusulas que protegen a los consumidores, al medio ambiente, a los trabajadores, este tratado es más amplio por eso’, explicó.Con información de SIN EMBARGO