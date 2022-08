Se solidariza con Murillo el PRI más miserable y olvidan a las víctimas de Ayotzinapa

El priismo volvió a mostrar su lado más miserable, evidenciando que viven en una realidad ajena al resto de la población. Y es que, en voz de Alito Moreno, Carolina Viggiano, Omar Fayad, Osorio Chong, entre otros, les ha indignado el arresto del exprocurador y exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam, mostrando su solidaridad con él, a la vez que guardan poca o ninguna empatía hacia los familiares de las víctimas de la matanza de Ayotzinapa, quienes fueron revictimizados al ser engañados sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014.



Tanto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa así como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han evidenciado que hubo manipulación de las escenas por parte de las autoridades y que se inventó una hipótesis a partir de tortura de testigos para fraguar un montaje. Es por ello que se obtuvieron 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del Ejército en Iguala; autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales, así como de 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, todos vinculados al caso Ayotzinapa.



Los personajes priistas ’indignados’ con el proceso abierto hacia Murillo Karam y que se han solidarizado con él, pese a las pruebas en su contra -independientemente de que se logre una sentencia condenatoria o no-, pero que olvidan el dolor de las familias de las víctimas de Ayotzinapa han sido el CEN del PRI Nacional (Alito Moreno), Carolina Viggiano, Omar Fayad, Miguel Osorio Chong, etc., cada uno de ellos, con no pocos señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode.



Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores. — PRI (@PRI_Nacional) August 19, 2022



Es inaceptable que el Gobierno Federal persiga a exfuncionarios públicos que buscaron resolver y procurar justicia en un caso tan relevante y triste como el de los estudiantes de Ayotzinapa. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 20, 2022



Mi solidaridad con el Lic. Jesús Murillo Karam.



Confío en su integridad y exigiremos tenga un proceso justo y apegado a la ley, aunque este gobierno ha demostrado que no está interesado en la justicia. — Carolina Viggiano (@caroviggiano) August 20, 2022



Ante la detención del Lic. Jesús Murillo Karam, expreso mi solidaridad a él y a su familia. Confío en que las instituciones le brindarán un debido proceso apegado a derecho. — Omar Fayad (@omarfayad) August 20, 2022



Conozco a Jesús Murillo Karam y vi que en su actuar como servidor público se condujo con apego a derecho y tuvo la determinación de enfrentar los delitos por los que ahora se le acusa. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) August 20, 2022