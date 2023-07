Se siguen bajando de la contienda los aliancistas y sólo quedan Xóchitl, Paredes y Creel

Los políticos de oposición se han ido bajando de la contienda con el pasar de los días; Gustavo de Hoyos, exdirigente nacional de Coparmex, así como el exgobernador oaxaqueño Alejandro Murat, anunciaron este domingo que no competirán por la candidatura presidencial del PRIAN, así como días antes lo anunció Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu.



El empresario Gustavo de Hoyos compartió un video en sus redes sociales, en el que explicó que no se registrará en la convocatoria lanzada por el ahora Frente Amplio por México -antes Va por México-, porque ’las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos’.



’En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, es un barrera difícil de tranquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene a su servicio estructuras políticas formales’, expresó.



’Es un claro desbalance competitivo, incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado con cargos públicos’, criticó De Hoyos.





foto



El empresario señaló que los mecanismos de selección de la candidatura debieron introducir mecanismos de acción afirmativa para favorecer a aquellas personas que no pertenecen a los partidos políticos, con el fin de garantizar una participación ciudadana equitativa.



“A pesar de contar con amplia trayectoria con la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante, ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de un profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”, afirmó.



Casi simultáneamente, Alejandro Murat, exgobernador oaxaqueño, expuso sus inconformidades con el método de la oposición, ya que “deja más dudas que certezas”.



“Ya hay un método y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente con mis convicciones y mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar”, aseguró.



foto



Enrique de la Madrid confirmó el domingo por la tarde que seguirá como aspirante a la candidatura presidencial por parte de la oposición.



“Ante la duda e incertidumbre, les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos y lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros, porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti y que todas las familias mexicanas salgan adelante”, aseguró.



En su grabación, el priista también aplaudió a sus compañeros por la construcción del método y del Frente Amplio por México, y respetó la decisión de aquellos que han decidido ya no participar, pero “al encabezar el frente, todos tendrán un lugar y una tarea”.



“Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse, pero les quiero decir que al encabezar el Frente, todos tendrán un lugar y una tarea porque todos y todas son personas muy valiosas”, expresó.



Con la declinación de De Hoyos y Murat, quedarían en el frente de la oposición: Xóchitl Gálvez Ruiz, Beatriz Paredes y Santiago Creel Miranda.



El pasado 27 de junio, la Senadora Xóchitl Gálvez confirmó que competirá para ganar la candidatura presidencial de la alianza rumbo al 2024, y aseguró que será la primera Presidenta de México.



“Entendí que la puerta de Palacio Nacional sólo de abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo: ¡Voy a ser la próxima Presidenta de México!”, expuso.



Por otro lado, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, pretende por tercera ocasión, ser candidato presidencial del PAN, ahora apoyado también por el PRI y PRD.



El Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, ha liderado el Partido Acción Nacional (PAN). Creel fue el principal interlocutor de su partido en las negociaciones para la conformación de la alianza Va por México. Anteriormente, también había sido el encargado de llevar a cabo las conversaciones para el Pacto por México de Enrique Peña Nieto.



Santiago Creel Miranda realizó su primer intento por ser el candidato presidencial del PAN, impulsado por el Presidente Vicente Fox. Sin embargo, el resultado fue un fracaso, a pesar de que Creel estaba en su mejor momento político. En las tres rondas de votación, perdió frente a su compañero de gabinete, el exsecretario de energía Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó a la Presidencia de México a través de una elección que ha sido acusada de fraude.



Seis años después, Santiago Creel fue por su segundo intento de ser ungido como el presidenciable del PAN. Y en esa ocasión no sólo perdió nuevamente, sino que se fue hasta el tercer lugar de las preferencias panistas. Fue en febrero de 2012 que la militancia panista se decantó por Josefina Vázquez Mota, quien venció con el 55 por votos al delfín del calderonismo, Ernesto Cordero, quien alcanzó un 38 por ciento de la votación. En esa ocasión, Creel quedó relegado con un seis por ciento.



Apenas el pasado 28 de junio, la Senadora Lilly Téllez dio a conocer que, por falta de equidad en la interna para elegir candidato o candidata presidencial en 2024 no participará.



“Por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada; seguiré trabajando por México, por supuesto; seguiré levantando la voz y denunciando a este Gobierno corrupto, inepto y mentiroso porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir”.



De la misma forma, un día después que la panista Téllez, Claudia Ruiz Massieu, declinó a sus aspiraciones al no compartir tampoco aspectos del método de selección de la alianza opositora.



“En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña ilegal de Morena, pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.



Unos día antes de que Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu anunciaran que no participarían, Mauricio Vila, actual Gobernador de Yucatán, informó su declinación a inscribirse a la convocatoria del Frente para la candidatura presidencial.Con información de SIN EMBARGO