Se reunieron Alito, Monreal y Velasco en el Senado... no invitaron a Osorio Chong

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, se reunió en el Senado de la República con el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, y el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco.



Sin embargo, sobresalió la ausencia de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del tricolor en la Cámara Alta, ante lo cual pidió a la prensa no crear o ir hacia las ’suspicacias’ y reiteró que su relación es de coordinación; por otro lado, detalló que se presentó en el recinto de Paseo de la Reforma para mantener un encuentro bilateral con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aunque estuvieron presentes otros legisladores.



’No hay que ir a las suspicacias, yo vine aquí como pude tener cualquier reunión con cualquier parlamentario (...) mira, te diría, no está el coordinador (Osorio Chong), yo creo que puede tener agenda. Tenemos una relación de coordinación. (Con Monreal) fue una reunión bilateral la que tuvimos, de manera institucional, como es el coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado de la República no solo tiene nuestra consideración, estamos trabajando como bien saben ustedes, en días pasados hemos tenido reuniones para tener un funcionamiento más rápido, más ágil en este inicio de periodo y bueno, eso nos permite tener comunicación’, explicó el exgobernador de Campeche ante las dudas de la prensa.



Asimismo, puntualizó que con Monreal habló de ’temas importantes’ con los cuales esperan favorecer el régimen democrático del país. También expresó que las reuniones se realizan de manera permanente, aunque no se tenga una agenda conjunta, pues desde su perspectiva dicha actividad ayuda y fortalece el diálogo democrático.



’Como dirigente del partido vine a tener una reunión, como es, de diálogo, de construcción de acuerdos y consensos, efectivamente tienen buena información ustedes, estaba el senador Monreal y estaba el Senador Velasco y, bueno, tocamos los temas para pensar siempre en lo mejor para México’.



Aunado a lo anterior, reiteró que su objetivo es dar buenos resultados a la ciudadanía, por lo que podría sostener más reuniones, debido a que en el Congreso de la Unión próximamente se analizarán el tema de las magistraturas, así como temas electorales; sin embargo, refirió que su compromiso están en respaldar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).INFOBAE