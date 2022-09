Se reúne AMLO con empresarios para reforzar plan antiinflacionario

El pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con varios empresarios del sector alimentario con el fin de reforzar el plan antiinflacionario para que los 24 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) conserven su precio.



’Estamos buscando por lo menos que no suban, pero algunos productos tienen condiciones de bajar porque hubo un aumento muy grande por ejemplo al trigo que va bajando de precio, el maíz amarillo va bajando, eso debe verse reflejado pronto en el mercado nacional estamos hablando solo de los 24 productos que están en la canasta básica’, dijo.



El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield informó que en la reunión en el Palacio Nacional algunos de los empresarios que fueron son Leovi Carranza de Grupo Pinsa, Antonio Suárez Gutiérrez de Grupo Mar, Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración de Minsa; Alberto Sepulveda, vicepresidente de Walmart México y Juan Antonio González de Maseca



Así también estaban presentes los secretarios de Gobernación (Segob) y Economía, Adán Augusto López y Tatiana Clouthier respectivamente; así como Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



El funcionario federal le comentó a El Universal, que en el caso de la cebolla, uno de los 24 alimentos de la canasta básica del plan antiinflacionario, registra un precio casi al doble sin ningún motivo porque hay producción suficiente, ’entonces alguien la está acaparando’.



Horas antes del encuentro, López Obrador anunció que se reuniría en Palacio Nacional con 20 productores y distribuidores de alimentos del país con el fin de acordar medidas para abatir la inflación; así como adelantó que el director de la empresa Maseca ya se comprometió a no incrementar los precios de la harina de maíz hasta febrero de 2023.



’Tengo una reunión con ellos, es tan importante que hasta vamos a comer unos tamales de masa. Vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes’, dijo en su conferencia de prensa matutina.



’Ya nos mandó a decir, pero creo que hoy va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en la harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Eso es importante porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80 por ciento de la harina de maíz que se utiliza en las tortillerías’, añadió.



A la reunión también acudió el presidente de de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, donde conversaron con empresarios para fortalecer los lazos económicos entre ambos países.



📸 En representación del canciller @m_ebrard, la DG Susana Iruegas, el DG @baguilarc y el Emb. @PacoQuiroga recibieron al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acompañado de su esposa, la jueza Elke Büdenbender, para el inicio de su Visita de Estado a México.



🇲🇽🤝🇩🇪 pic.twitter.com/7ymlDH41PF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 20, 2022



🚨#ÚLTIMAHORA | El presidente López Obrador anunció un acuerdo con Maseca para que no aumenten sus precios hasta febrero de 2023, a fin de frenar el alza en el costo de la tortilla pic.twitter.com/ddKqR65V7v — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 21, 2022



Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que Minsa, el segundo productor más importante de harina de maíz en México, también está participando en el no aumento de los precios. Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que Minsa, el segundo productor más importante de harina de maíz en México, también está participando en el no aumento de los precios.