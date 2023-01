Se reivindica Santiago Nieto y captura a abogado fraudulento de Pachuca

El abogado José Francisco D. C.,, hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH) José Francisco Díaz Arriaga, fue capturado por segunda ocasión y puesto a disposición de un juez por la Procuraduría General de Justica (PGJEH) encabezada por Santiago Nieto Castillo, enmendando así el funcionario, la pifia cometida en el primer arresto, donde no se verificó que contara con alguna suspensión y por tal motivo fue liberado sin siquiera llegar a la audiencia inicial.



Fue otro presunto fraude cometido por el abogado titular de la Firma Jurídica Díaz el que ahora lo tiene precautoriamente tras las rejas por riesgo de fuga, pues habría despojado a una mujer domiciliada en Tulancingo después de una compra-venta cuya operación ascendió a 4 millones de pesos, consolidándose así el fraude.



Además de dicho caso, existen más víctimas que presuntamente fueron defraudadas por el abogado y cuyos casos se están integrando en la carpeta de investigación.



Aunado a ello, se sabe que desde 2020 enfrenta dos casos por también defraudar a sus representados, al primero de ellos por 114 millones de pesos y al segundo por 39 millones, pues habría falsificado documentos oficiales con la intención de hacerse de dicho recurso, incluso inventando la existencia de un proceso legal.



José Francisco D. C. será notificado por parte de un juez el próximo 17 de enero sobre su imputación procesal y a partir de ella se definirá si continúa en la cárcel, por lo que las demás víctimas que le han señalado tendrán la oportunidad de desahogare pruebas en su contra.