Se opone PAN Hidalgo a distribuir libros de texto... pero ya se publicó Plan de Estudios

No sólo a nivel federal todo le sale mal al PAN sino que en Hidalgo realizaron una rueda de prensa para argumentar que "impedirían" la distribución de libros de texto gratuitos en tanto el DOF no publique los programas y planes de estudio, los cuales fueron exhibidos ese mismo día en el canal conducente.



El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) realizó una rueda de prensa para manifestar su desaprobación por los libros de texto gratuitos y oponerse a que sean distribuidos en la entidad.



La presidente de la PAN en Hidalgo, Claudia Lilia Luna, solicitó que no sean distribuidos los libros de texto hasta que no se publique el plan de estudios en Diario Oficial de la Federación (DOF).



’Desde el PAN se realiza a nivel nacional la labor de apoyo a padres de familia con protección en línea, hacemos este llamado al gobernador, le pedimos que no distribuya los libros de texto gratuitos hasta que no se publique el plan de estudio en el DOF como La Ley establece que la entrega no se realiza el día 21 de este mes como lo anunció el dueño de la SEPH porque con estos materiales de estudio no sé a qué van a aspirar los que asisten a la educación básica".



Sin embargo ese mismo día, 15 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el DOF los programas sintéticos del nuevo plan de estudios para educación básica, a fin de cumplir con el requisito legal antes de entregar en las escuelas los nuevos libros de texto gratuitos.





La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que a partir del ciclo escolar 2023-2024 se implementarán cambios en el currículo educativo. Las asignaturas de matemáticas, español, historia, geografía y educación física, entre otras, se integrarán en cuatro campos formativos: Saberes y pensamiento; Ética, naturaleza y sociedades; Lenguajes; De lo humano y lo comunitario.



Además, los estudiantes que estén siguiendo los planes y programas de estudio de 2011 y 2017 se incorporarán al nuevo modelo de formación establecido en el nuevo mapa curricular.



El decreto firmado por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, indica que el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, aprobado el 14 de agosto de 2022, tiene como objetivo principal el bienestar de los niños y reconoce el papel fundamental de los maestros como agentes de transformación social en el proceso educativo.



La SEP especificó que el programa de libros de texto para primaria de la SEP beneficia a aproximadamente 14.2 millones de alumnos y para el ciclo escolar 2023-2024 se ha lanzado un catálogo con 36 títulos de la Nueva Escuela Mexicana.



Este nuevo modelo educativo pone un mayor énfasis en la formación de valores morales y cívicos que sustentan la convivencia pacífica, la democracia, el amor a la familia, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Estos aspectos se consideran fundamentales en la formación humanista, según lo establecido en el Diario Oficial de la Federación.



Como se había anticipado previamente, las asignaturas se agruparán en campos formativos y los grados escolares se denominarán ahora fases. Por ejemplo, el nivel preescolar se llamará Fase 2. En primaria, la Fase 3 abarcará lo que antes se conocía como primer y segundo grado. La Fase 4 se aplicará a lo que antes era tercer y cuarto grado, mientras que la Fase 5 corresponderá a quinto y sexto grado.



La integración curricular propuesta, basada en ejes articuladores, campos formativos y fases, busca superar la fragmentación por asignaturas y requiere la participación activa de todo el personal docente y directivo de las escuelas para abordar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en cada una de las fases del nuevo currículo.Con información de INFOBAE