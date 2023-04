Se metió a nadar en el mar de Coatzacoalcos y murió ahogado

Coatzacoalcos, Ver. Juan Manuel López Gómez de 55 años murió ahogado en la playa de Coatzacoalcos al sur de Veracruz, la mañana de este martes 18 de abril, tras meterse a nadar en una zona de riesgo y su cuerpo fue arrastrado por la corriente.



El cuerpo fue rescatado por pescadores de la zona y llevado al Servicio Médico Forense de la ciudad dónde fue identificado por sus familiares.



De acuerdo a información obtenida por este reportero después de las nueve horas, este hombre caminaba junto a familiares en el paseo de Las Escolleras, dónde hay muchas piedras que provocan el choque de las olas.



A pesar de ello, Juan Manuel decidió meterse a nadar a las aguas del Golfo de México y después de algunos minutos comenzó a ahogarse y su cuerpo se perdió entre el agua.



Sus familiares pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia y pescadores de la zona quienes lograron sacar su cuerpo, pero ya en tierra se confirmó que no contaba con signos vitales; aún cuando le dieron los primeros auxilios no reaccionó.



La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal de Veracruz, hasta que personal de la Fiscal se hizo cargo de las diligencias y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos.



Al lamentar su deceso, el director de Protección Civil municipal David Esponda Cruz indicó que en esta parte de la playa solo llegan pescadores y buzos con experiencia para nadar, por lo que probablemente Juan Manuel no conocía las corrientes y en un descuido fue arrastrado hasta no lograr salir.



"Yo les pediría a las personas que de preferencia no se metieran a nadar a esta zona, porque si es de riesgo, y más cuando no se tiene mucha experiencia para nadar porque es una zona muy profunda y hay mucha corriente, hay muchas zonas más bajas dónde se pueda nadar", expresó.



Juan Manuel es la tercera persona que muere ahogada en el sur de Veracruz durante el mes de abril: toda vez que durante el inicio de las vacaciones de semana santa se registró el primer deceso de una mujer que nadaba en un río del municipio de Las Choapas, presuntamente bajo los influjos del alcohol; en tanto que hace una semana un migrantes hondureño también murió ahogado en Coatzacoalcos, al nadar en en la playa pero a la altura del fraccionamiento Las Duna, y su cuerpo fue encontrado hasta un día después.