Se le viene la noche a administración de Fayad: entregan a Menchaca diagnóstico preliminar

El gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, recibió de su equipo de transición el diagnóstico preliminar del estado que guarda la Administración Pública centralizada y paraestatal, mismo del que se adelantó que no se permitirán más actos de impunidad y que no servirá defenderse con el pretexto de persecución política.



Durante su intervención, Menchaca Salazar reconoció el trabajo y dedicación de cada una y uno de los vocales a cargo de este proceso, enfatizando que su administración, llevará la responsabilidad de cumplir con los compromisos de campaña que le permitieron ganar la elección el pasado 5 de junio.



Asimismo, manifestó que debido al creciente nivel de expectativa que la ciudadanía presenta frente al cambio de régimen, quienes integren el nuevo gabinete deberán asumir este reto en beneficio de la ciudadanía, resaltando que no se otorgarán segundas oportunidades a quienes comentan algún error en perjuicio de la sociedad.



Bajo este tenor, recordó que él mismo se enfrentará a un proceso de revocación de mandato y será el pueblo quien decida si permanece o no al frente de la administración estatal.



Respecto a los resultados que arrojan estos diagnósticos preliminares, el gobernador electo enfatizó que, de comprobarse posibles violaciones a la ley por parte de funcionarios del gobierno saliente, no se permitirán actos de impunidad, reiterando que este ejercicio de rendición de cuentas no representa una persecución política.



Por su parte, el coordinador general de los trabajos de transición, Guillermo Olivares Reyna, dio cuenta de los datos relevantes de trabajo, que enmarcaron está etapa de transición.



Al finalizar dicha reunión, Julio Menchaca informó que en unos días dará a conocer la lista oficial de su gabinete.