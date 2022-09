Se le acabó cargo a Secretario de Turismo y ahora hasta su familia lo rechaza

A un día de haber finalizado su cargo, el ahora exsecretario de Turismo en la entidad, Eduardo Javier Baños Gómez sería denunciado por un familiar suyo luego de haber perdido el juicio penal donde acusó a su hermano Lucio Baños de haberlo amenazado.



Hace unos días la familia de Baños Gómez demostró su rechazo hacia el exsecretario de Turismo, colocando al interior de la casa familiar en disputa varias mantas recordando la absolución de Lucio Baños Gómez.





A finales de agosto, durante una conferencia de prensa, Lucio acusó que el entonces secretario de Turismo fue auxiliado por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) y el Poder Judicial del Estado (PJEH) para fabricarle el delito de amenazas, por el que estuvo 10 meses en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca; debido a ello denunciará por falsedad de declaración y fraude procesal a su hermano Eduardo Javier Baños así como a los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos penales del juicio oral.



Precisó que en el caso de falsedad de declaración será porque denunció un hecho que no existió; delito, que precisó, también incurrió el MP, así como los tres testigos que durante el juicio avalaron la historia de que el 9 de marzo de 2020 Lucio amenazó de muerte a Eduardo, le apuntó en el pecho y después lanzó un disparo al aire.



Lucio Baños fue absuelto luego de que obtuvo el fallo absolutorio tras diez meses de llevar el proceso en prisión.



’El Tribunal que me absolvió tuvo la plena convicción que el delito jamás existió. Fui acusado injustamente, la persona que me acusó aprovechó todo el aparato del Estado (…) Espero que en breve la justicia también se manifieste y lo alcance, también a los que participaron con él’, indicó.



Lucio Baños aclaró que el señalamiento en su contra se debe a un conflicto familiar por una herencia, donde su hermano Eduardo Baños pretendía apoderarse de un predio de 7.4 millones de pesos ubicado en el bulevar Felipe Ángeles, Pachuca, que presuntamente le donó su padre Enrique Baños Zúñiga antes de fallecer.



Sin embargo, Lucio y sus hermanos Patricio y Francisco sostuvieron que el predio pertenece a los siete hermanos, acusando a Eduardo Baños de haber creado documentos falsos para acreditarse como único heredero del predio.Con información de Lorena Rosas | LA SILLA ROTA