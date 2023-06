Se le acabaron los refrendos al Nacional Monte de Piedad: auguran quiebra en 2027

A casi 250 años de haberse fundado el Nacional Monte de Piedad el director del mismo, Javier de la Calle, informó que de no realizar modificaciones al contrato colectivo de trabajo podrían quebrar para el 2027.



El directivo ha compartido una importante información, señalando que si las condiciones actuales continúan, la organización comenzará a registrar pérdidas a partir del año 2025. Tanto el peritaje realizado por ellos mismos como el del sindicato han confirmado que si se mantiene el régimen actual, esto llevará a la institución a un punto de no retorno dentro de la década actual.



’Nuestro peritaje indica que quebraría en 2027. El del sindicato que en 2029. Ya no hay tiempo para el Monte de Piedad’, aseguró De la Calle en conferencia de prensa, quien agregó que el costo operativo del Nacional Monte de Piedad alcanza los 7,296 millones de pesos, de los cuales el 46.5% es absorbido por el contrato colectivo de trabajo.



Javier de la Calle ha hecho una crítica hacia el sindicato de la organización, indicando que han estado distrayendo a la opinión pública con temas irrelevantes y difundiendo información incompleta o falsa a través de una narrativa engañosa.



Sin embargo, a pesar de estos señalamientos, el director de la institución ha indicado que están considerando una propuesta de modificación al contrato colectivo laboral presentada por la Secretaría del. Aunque no es la mejor propuesta, el Monte de Piedad está dispuesto a aceptarla para poder continuar con sus operaciones.



El directivo ha destacado que existen varios desafíos que enfrentan como organización. Uno de ellos es que las condiciones actuales del Contrato Colectivo de Trabajo no permiten el empeño de artículos electrónicos, lo cual solo es posible en 70 de las 300 sucursales. Esta limitación es un obstáculo significativo para el crecimiento y el éxito de la organización.



El contrato colectivo actual obliga a la organización a mantener plazas que ya no son relevantes en el sector prendario y no están alineadas con los avances tecnológicos. Incluso, se mencionó una plaza trabaja solo cinco minutos al día, pero recibe pago completo y prestaciones.



Esta situación es problemática para la organización, especialmente porque el costo total laboral es de 4,376 millones de pesos, y el 77.5% de este costo es absorbido por el contrato colectivo de trabajo. Alrededor de 1,000 millones de pesos son destinados a prestaciones, mientras que las prestaciones vitalicias representan 776 millones de pesos.



De acuerdo a los datos proporción por la organización, el costo total laboral asciende a 4,376 millones de pesos, y .5% de ese costo es absorbido por el contrato colectivo de trabajo. Es importante tomar en cuenta que alrededor de 1,000 millones de pesos se destinan a las prestaciones, mientras que las prestaciones vitalicias representan 776 millones de pesos.



El secretario general del Sindicato Nacional del Monte de Piedad, Arturo Zayún González, ha negado las acusaciones de simulación de quiebras técnicas por parte de la organización, señalando que los peritajes que indican un alto costo laboral en el Contrato Colectivo de Trabajo no están basados en cifras reales y carecen de legalidad.



Sin embargo, el director general de la institución, Javier de la Calle, ha alertado que la organización no tiene tiempo que perder, ya que sin modificaciones al contrato colectivo de trabajo podría quebrar en 2027.



Bajo las condiciones actuales, comenzarían a registrar pérdidas a partir de 2025, lo cual es una situación preocupante para la organización. Es necesario buscar soluciones efectivas que permitan ajustarse mejor a la realidad del sector para evitar situaciones adversas en el futuro.



El representante de los trabajadores haado que los análisis realizados sobre el alto costo laboral del Contrato Colectivo de Trabajo no se basan en auditorías financieras ni declaraciones fiscales, lo cual va en contra de lo establecido por la ley. En el juicio correspondiente, han solicitado que estas pruebas sean desechadas, ya que no pueden garantizar una evaluación precisa y real si no se basan en cifras oficiales y confiables.



Por otro lado, el sindicato ha presentado su argumento basado en los máximos históricos alcanzados por el Nacional Monte de Piedad en el año 2022, lo que prueba que se trata de una Institución de Asistencia Privada (IAP) con finanzas sólidas y en buen estado, además de ser rentable.



Según el sindicato, los gastos actuales de la organización no representan un problema para su operación, lo cual muestra una visión diferente a la presentada por el director general respecto a la situación actual de la organización. Es importante seguir analizando la situación para tomar decisiones que permitan una mayor eficiencia y rentabilidad.



El representante de los trabajadores ha argumentado que los peritajes presentados durante el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica son contradictorios con las mismas cifras oficiales que la organización presenta a las autoridades fiscales y económicas del país. Según el representante, la administración ha simulado quiebras técnicas para culpar falsamente a los trabajadores del sindicato.



Por su parte, Nacional Monte de Piedad ha indicado que la tendencia económica de la organización es positiva. En 2020, registraron ingresos por 9,070 millones de pesos, mientras que en 2022 la cifra alcanzó los 9,860 millones de pesos. Esto significa que durante este periodo los ingresos de la organización aumentaron en 790 millones de pesos, según la información que han declarado al SAT. Estos datos muestran una visión diferente a la presentada por el director general de la organización respecto a la situación económica actual.



El representante de los trabajadores también que los activos de Nacional Monte de Piedad tienen la misma tendencia positiva. En 2020 declararon tener 32,310 millones de pesos en activos. En 2021, la cifra aumentó a 33,796 millones de pesos y el año pasado llegó a 35,398 millones de pesos en activos. Estos datos indican un crecimiento paulatino y positivo de los activos de la organización a lo largo de los últimos años.



En cuanto a los pasivos, el sindicato ha indicado que estos han disminuido en los últimos años. En 2020 los pasivos eran de 8,419 millones de pesos, mientras que en 2021 disminuyeron a 7,443 millones de pesos. En el transcurso del año pasado, la cifra cayó aún más, alcanzando los 6,895 millones de pesos. Estos datos muestran una disminución progresiva en los pasivos de la organización, lo que indica un claro control financiero de la institución en este ámbito.



’El Nacional Monte de Piedad presentó peritajes en el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica que supuestamente señalan de una quiebra técnica y de un alto costo laboral del Contrato Colectivo de Trabajo, sin embargo, dichos documentos carecen de toda legalidad porque no se basan en auditorías financieras ni tampoco en declaraciones fiscales, como lo marca la ley’, dijo.



El representante de los trabajadores haado en el juicio que las pruebas presentadas no se basan en cifras reales y oficiales de la institución, lo que dificulta un análisis preciso y adecuado de la verdadera situación del Nacional Monte de Piedad. Han solicitado que estas pruebas sean desechadas para evitar llegar a conclusiones incorrectas y perjudicar a la institución.



Por otro lado, el representante ha señalado que la Financiera Monte de Piedad es la responsable de generar altos costos de operación para la organización IAP. Además, señalado que la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) presenta números rojos en sus reportes anuales y emplea a trabajadores de confianza. El sindicato expone una posible falta de eficiencia en la administración de la Sofipo, lo que podría estar negativamente afectando a la organización en su conjunto.



’En el reporte anual integrado del período de marzo 2022 a marzo 2023, la financiera (Sofipo) reportó ganancias generadas menores al 2% del capital activo en los últimos 12 meses; crecimiento de cartera vencida del 20%; aumento del 50% en pasivos por concepto de préstamos bancarios en tan solo 12 meses; gastos de administración cercanos al 50% de la captación de los ingresos totales’, comentó el líder sindical.



Argumentó que esto representa un pésima administración de la Financiera Monte de Piedad, además de que utilizan a la IAP para financiar a la Sofipo, hecho por el cual como sindicato se han opuesto,



También mencionó que el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del sindicato les representa una carga laboral del 11% del gasto de operación, ya incluidas las prestaciones; mientras que los empleados de confianza tienen un costo del 35%, con base en las cifras que el Nacional Monte de Piedad le reporta a las autoridades fiscales y laborales, referentes a la IAP.Roberto Noguez | FORBES