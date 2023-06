Se infiltra como directora en Semot, funcionaria que encubrió delito en contra de un menor

Fue en diciembre de 2019 que este medio narró un caso desgarrador cuyo expediente apuntó al delito en contra de un menor y donde fue la misma progenitora quien se valió de sus influencias y de todo tipo de argucias para que quedara impune, pues el señalado como presunto responsable también se encuentra vinculado consanguíneamente a ella.



Por dicha situación y otras cuestiones acumuladas, le fue levantada una carpeta interna por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, mismo que quedó inconcluso tras renunciar antes de que culminaran las investigaciones.



Pero Rosenda Sánchez Sánchez, quien fungió 19 años como secretaria de Acuerdos en diversos juzgados, fue ingresada nuevamente al sistema gubernamental como directora de Normatividad en la Secretaría de Movilidad y Transporte con la llegada de la 4T a Hidalgo, pues es cercana a Lyzbeth Robles Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de amistad como consecuencia de los 14 años que se desempeñó como jueza de Primera Instancia, mismo tiempo en el que ambas coincidieron en dicha institución.







Las irregularidades en la condena



El proceso condenatorio por violencia familiar hacia Sabino tuvo también sus irregularidades y se convirtió en un nuevo acto de injusticia contra el padre de un menor que sólo buscaba defender el derecho de su hijo, o incluso, simplemente que los abusos pararan (lleva prácticamente una década remando contra corriente y contra las instituciones impartidoras de justicia en la entidad para que el menor no continúe en dicho ambiente).



Cabe señalar que en la denuncia por violencia familiar, jamás se habló de alguna agresión física, haciendo esto Rosenda no por tocarse el corazón para no cometer otra calumnia, sino simplemente porque no tenía cómo comprobarla.



La autoridad concedió a Rosenda que Sabino le insultó, pero lo hizo sin pruebas de por medio. Sánchez Sánchez ofreció como testigos las declaraciones de Gloria Sánchez Aguirre y de Abigail Merenciana Sánchez Sánchez, madre y hermana de Rosenda, respectivamente, quienes dijeron que nunca estuvieron presentes ni tampoco escucharon agresión alguna en el tiempo en que supuestamente aconteció el hecho, pero que en cambio sí manifestaron “hacer lo que fuera” para cuidar a Rosenda; pero no fueron desestimados sus testimonios. Otro de los testigos ofrecidos, amigo de Rosenda, no pudo ampliar su declaración por haber fallecido producto de problemas de salud.



Pese a las notables discrepancias por un aleccionamiento descuidado, Sabino fue condenado simple y llanamente porque la declaración de Rosenda “es preponderante y tiene derecho a vivir una vida libre de violencia”, es decir, que debía dar su testimonio por cierto para proteger así a Rosenda de una contrademanda o bien, por una denuncia por falsedad de declaraciones.



Pero no fue el único elemento considerado para llegar a tal veredicto.



La juez consideró que por su naturaleza de hombre y por la cultura mexicana, Sabino efectivamente pudo tener la costumbre de expresarse con groserías.



Uno de los testigos de Sabino además, fue desestimado porque la juez argumentó que necesitó haber dormido en la misma cama que él -y mantenerse despierto- para ser considerado válido, pues en un minuto de descuido pudo haber ido al domicilio de Rosenda a decir groserías y regresar a la fiesta en su casa (el momento del supuesto hecho fue en la celebración del cumpleaños de Sabino, donde ninguno de los asistentes se percató de que Sabino saliera en algún momento de su domicilio).



El mismo expediente se encuentra viciado a tal grado que los abogados de Sabino hallaron “transcripciones” de conversaciones y supuestos calificativos que ninguna de las partes presentó ante la autoridad pero que terminaron por beneficiar a Rosenda.



Tras una década de enfrentarse a la corrupción y al tráfico de influencias arraigado en el sistema judicial de Hidalgo, este reportero se atrevió a preguntarle a Sabino sobre su desgaste físico, emocional, psicológico y económico, especialmente durante los últimos tres años, a lo que éste respondió que “soy objeto de estas injusticias simplemente porque atendí los ruegos de mi hijo, quien me decía ‘papito, ayúdame, mi hermano me hace cosas y me lastima …’ y de allí es que saco fuerzas”.



Ya acudió a Derechos Humanos estatal y nacional, a Sipinna e incluso tuvo audiencias con Omar Fayad y demás autoridades estatales que velan por los derechos de los niños. Desafortunadamente, bajo el nuevo mandato de Menchaca, no ha encontrado eco en la búsqueda de imparcialidad para la aplicación de justicia; es más, la misma Rosenda “asegura” que el mismo Menchaca, con base a la amistad que dice tener con el mismo cuando laboró como presidente del TSJEH, llamó a dicha institución para que se le diera carpetazo al expediente interno en su contra.