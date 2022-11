Se incendia una tienda de ropa en la zona de mercados

Veracruz. Éste lunes, un conato de incendio ocurrido en una tienda de ropa que aún no iniciaba actividades y que está situada en las inmediaciones de la zona de mercados de la ciudad de Veracruz, movilizó a las corporaciones de rescate.



Fue en la sucursal de Santory ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo entre Francisco Canal y Hernán Cortés, donde transeúntes y comerciantes fueron quienes pidieron el apoyo mediante el 911.



A decir de los testigos, alcanzaron a percatarse como desde la planta alta de dicho negocio comenzó a salir algo de humo, así que levantaron las alertas para evitar que el siniestro se propagara a otros locales.



Elementos del heroico cuerpo de bomberos municipales de Veracruz y protección civil acudieron hasta ese sector donde confirmaron que la mufa ubicada en la planta alta aparentemente hizo un cortocircuito.



Los brigadistas subieron hasta el balcón con ayuda de una escalera y mediante extintores finalmente lograron sofocar el conato antes de qué éste se saliera de control hacia el interior del negocio (que aún no abría) o los contiguos.



Por su parte elementos de la Secretaría de seguridad pública resguardan la vialidad para facilitar las labores, las cuales finalizaron unos minutos después tras confirmar que no hubo mayores daños ni personas heridas.