Se hunde PAN junto con Von Roehrich y su Cártel Inmobiliario

El pasado jueves el exalcalde panista de la delegación Benito Juárez, Christian Von Roehrich, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas en su intento por huir a Estados Unidos y que ha sido arropado por el Partido Acción Nacional.



La Fiscalía de la Ciudad de México informó que su intento por ingresar a Estados Unidos fue deportado Christian Von Roehrich y aprehendido por agentes de la fiscalía tras ser acusado de estar vinculado al caso de corrupción del ’cártel inmobiliario’.



De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez operó a lo largo de varias administraciones locales con modus operandi en el que las autoridades otorgaban permisos de construcción irregulares, que en algunas ocasiones violaban el uso de suelo, a cambio de que las empresas constructoras le entregaran departamentos a cambio o a un menor precio.



El Partido Acción Nacional (PAN) habría condenado su futuro al del exalcalde Christian Von Roehrich cuando, en diciembre, toda la cúpula lo defendió de los cargos de corrupción en voz del Diputado federal Santiago Creel: “Estamos contigo, no estás solo, aquí estamos todos unidos. ¡Te tocan a ti y nos tocan a todos!”.



Creel, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura presidencial de la coalición con el PRI, defendió, en la sede nacional del PAN, a Von Roehrich de las Isla, el 8 de diciembre, luego de que un Juez emitió la orden de aprehensión en contra del exalcalde de Benito Juárez y Diputado local por delitos de corrupción vinculados al Cártel Inmobiliario.



Cuatro meses después, en diciembre, la cúpula del PAN convocó a un acto de respaldo a quien era el coordinador de los diputados locales de ese partido, donde asistieron los principales dirigentes y autoridades de ese partido, encabezados por Marko Cortés, su presidente.



Delante de Cortés y a la derecha de Creel se colocó Jorge Romero Herrera, el Coordinador de los diputados federales del PAN y jefe del grupo que forma parte del Cártel Inmobiliario, como se denomina al esquema de alta corrupción que involucra a prominentes funcionarios, diputados y dirigentes de ese partido en la Ciudad de México, presos, fugitivos y bajo investigación, por la autorización de desarrollos inmobiliarios ilegales e irregulares.



También estuvo presente en ese acto de respaldo a Von Roehrich de la Isla su sucesor en la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, aspirante a la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y otro de los asistentes fue Mauricio Tace, Alcalde en Miguel Hidalgo y miembro de ese mismo grupo político.



Otra de las figuras relevantes que respaldaron en esa ocasión al ahora preso Christian Von Roehrich fue la Diputada federal Mariana Gómez del Campo, secretaría de Asuntos Internacionales del PAN y novia de Jorge Romero cuando, desde 2006, con el apoyo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, ese grupo comenzó a apoderarse de la estructura de ese partido con numerosas trampas.



Gómez del Campo y Romero Herrera implementaron maniobras para irse apoderando del PAN mediante la afiliación masiva de militantes para controlar las asambleas y convenciones, tal como se documentó ampliamente con base en testimonios de militantes y exmiembros de ese mismo grupo.



Un exintegrante del grupo de Jorge Romero, Miguel Antonio Morales Zepeda, reveló no sólo cómo, desde 2008, se hicieron más de mil 500 afiliaciones irregulares, falsificando firmas, por ejemplo, sino que contó también los comportamientos de sus miembros.



En un largo escrito de 12 páginas, el excolaborador de Romero, describió a detalle las prácticas internas de este grupo cohesionado no por ideología, sino por intereses, y cuya garantía de ingreso y pertenencia obedece a la incondicionalidad.



El grupo tiene inclusive un ritual: La iniciación, por ejemplo, no es en una ceremonia solemne, como en El Yunque o los masones —que también los hay en el PAN—, sino una bacanal, con abundante alcohol y a veces drogas, que a menudo se videograba.



Morales Zepeda describió el rito: “Se citan a todos a una hora, generalmente ocho-nueve de la noche, y todos saludan a Jorge Romero como ‘El Líder’ o ‘Fürer’ como si fueran nazis… Él pone a votación de todos el ingreso del nuevo integrante y le dan la bienvenida en una noche de orgía, mujeres, alcohol y drogas… Posterior a la votación, que los hace hermanos, juran jamás traicionarse”.



Sobre von Roehrich, Morales Zepeda afirma desde entonces que solía rentar el bar Cuvée, de la colonia del Valle, para hacer “fiestas-orgías” sobre todo con jóvenes panistas recién afiliados.



“Invitaban a todos los juveniles (…) les daban todo lo que pudieran beber hasta que los alcoholizaban. Tomaban fotos de los adolescentes para extorsionarlos: Si no se afiliaban o traían más ‘simpatizantes’ con su IFE, les mostrarían a sus padres las fotos en paños menores ya borrachos. Todo esto con consentimiento de Jorge Romero y compañía, ya que él llegaba a estas fiestas un rato y luego de drogarse en el baño se iba en compañía de diferentes chavitas…”



No sólo eso: El grupo de Jorge Romero es, también, propenso a la violencia. Fue empleada cuando, en 2009, una pandilla enviada por Romero intentó reventar el debate de candidatos a Jefe Delegacional de Benito Juárez, en el World Trace Center, con el pretexto —falso— de que no había sido invitado el aspirante del PAN, Mario Palacios. Hubo 13 heridos.



En 2014, en Brasil, dos integrantes de este grupo panista, Rafael Miguel Medina Pederzini y Sergio Israel Eguren Cornejo, fueron detenidos por agredir sexualmente a una mujer y golpear a la esposa de ésta tras un juego de la selección mexicana de futbol en el mundial.



No es extraño tampoco que entre ellos tengan conversaciones misóginas, racistas, homofóbicas y degradantes, como las difundió Libre en el sur, un periódico que circula en la delegación sometido a numerosos hostigamientos por parte de este grupo, incluido el boicot publicitario.



Estas conversaciones las dio a conocer Héctor Delgado Becerril, exintegrante del grupo, quien renunció a su cargo como jefe de unidad de Campañas en Prevención del Delito durante el Gobierno de Palacios —cuando Romero era el poder tras el trono—, “al percatarse de las corruptelas”.



El propio Christian von Roehrich golpeó con saña a un ciudadano de 61 años de edad, secundado por una turba de panistas.



—¡Te voy a romper la madre! ¡Y te voy a matar a ti y a tu familia.



Fue en 2015, en el parque Las Américas de la colonia Narvarte, donde el legislador había tomado por la espalda a Román Francisco Lázaro Tapia para arrojarlo al piso y patearlo, junto con siete secuaces que vestían chalecos azules.



—¡Se los va a cargar la chingada a ti y a tu familia! —gritaba, fuera de sí.



La agresión de Von Roherich de la Isla, entonces Diputado local con licencia y candidato del PAN a Jefe Delegacional de Benito Juárez, contra el vecino de 61 años de edad ocurrió la noche del 1 de febrero de 2014 y quedó impune.



Consta en la averiguación previa FBJ/BJ/-3/T2/00328/14/02 que Von Roehrich atacó sin razón a Lázaro Tapia, con quien minutos antes había pactado una reunión vecinal para discutir la inseguridad en la zona.



La Fiscalía de la Ciudad de México inició, desde 2021, una investigación sobre la red de corrupción en Benito Juárez, cuyos involucrados acusan como una “persecución política” del Gobierno de Claudia Sheimbaum.



La hermana del propio exlaclalde, Sofía Soraya Von Roehrich de la Isla, de 50 años, también fue arrestada por agentes de la Fiscalía de Ciudad de México, y están detenidos otros tres exfuncionarios, Ismael “N”, José Ramón “N” y Alejandro “N”, acusados de contrataciones irregulares después del sismo de 2017.



También está en la cárcel Adelaida García González, directora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía entre 2019 y 2022, y sigue fugitivos Emilio Sordo Zabay, exdirector de Desarrollo Urbano en esa demarcación, y Víctor Manuel Mendoza Acevedo, director de Planeación, Desarrollo y Participación y hermano del Diputado del PAN Luis Alberto Mendoza.



Un personaje clave en toda la trama es Nicias René Aridjis, detenido en octubre y considerado el “cerebro” operativo, pero las autoridades identifican como el jefe máximo a Jorge Romero Herrera, aspirante a suceder a Marko Cortés en la presidencia nacional del PAN.Álvaro Delgado | SIN EMBARGO