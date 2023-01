Se desquicia Secretaria de Salud en Hidalgo: hizo desmanes en Centro de Transfusión Sanguínea

María Zorayda Robles Barrera, secretaria de Salud en Hidalgo, perdió la cordura y significa un lastre para la Cuarta Transformación en la entidad. Un oficio dirigido al gobernador Julio Menchaca Salazar da parte sobre un episodio de la Secretaria en el cual se revela que de manera altanera y prepotente agredió al personal de Salud ’por no seguir sus instrucciones’; en su lapsus demencial, aventó muebles y arrancó señalética mientras gritaba improperios, versión que atestiguaron y firmaron 41 trabajadores de la dependencia y del que EANoticias tiene copia.

Cabe señalar que antes de iniciar su gestión, fueron publicados documentos (confidenciales) donde se acreditaba mediante un historial clínico que la hoy funcionaria no estaba en capacidad de desempeñar cargo alguno, condición por la cual había solicitado su incapacidad permanente tras los estragos físicos y psicológicos dejados por su atención en primera línea durante la pandemia por COVID-19.



LOS HECHOS



En el oficio fechado el 26 de diciembre de 2022 se narra que el 21 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 13:30 horas, Zorayda Robles se apersonó en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea junto con los titulares del OIC, CEETRA e Investigación, con la finalidad de tener una reunión con los CETs del centro hospitalario.



La Secretaria partió poco tiempo después de su inspección y dejó personal para acordar modificaciones en el inmueble del Centro de Transfusión Sanguínea. Fue precisamente David Plata Pérez, titular de Investigación, quien se retiró de la reunión, pues no estaba conforme con los acuerdos llegados con el resto de las áreas.



Y es que el personal del Centro argumentó su disposición a las nuevas indicaciones siempre y cuando no se vieran afectadas áreas sustentables, en el entendido de que se incluían aquellas necesarias para mantener sus certificaciones de las normas ISO 9001: 2015 y la NOM-253-SSA1-2012.



Al día siguiente, el jueves 22 de diciembre aproximadamente a las 9:30 horas, Zorayda Robles llegó acompañada de Plata Pérez, mismo que azuzó a la Secretaria confiriéndole que no se habían acatado sus indicaciones.