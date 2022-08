Se derrumba red de prestanombres de Alejandro Rapp junto con la estructura de Plaza Juárez

Con la cara desencajada y los ojos llorosos, sabedor de que junto con la caída de la estructura en Plaza Juárez para la toma de protesta del gobernador electo Julio Menchaca también se caían sus aspiraciones de vivir otro sexenio en bonanza, Alejandro Guillermo Rapp Quintero se justificaba ante los medios de comunicación culpando a las inclemencias climáticas del accidente que por fortuna no dejó muertos ni heridos.



Porque más que una eventualidad que podría ’comerse’ su ganancia al estar obligado a reparar el daño, la preocupación radicaba en que si se hurgaban los contratos de la empresa se descubriría toda una red de empresas fachada que mediante prestanombres amañaron licitaciones y simularon competencia durante años, dejando ganancias por decenas de millones de pesos, escondiendo además su nombre para no aparecer como el beneficiario final de dichas operaciones.



De entrada, su versión inicial sobre los motivos por los que la estructura colapsó, también se vino abajo. Un video compartido en redes sociales por Leonardo Herrera mostraba una toma donde no se apreciaba viento -ni lluvia- al momento de la caída. Y es que en realidad, aún sin conocerse peritajes sobre el incidente, todo apunta a un improvisado apuntalamiento con bidones de agua, pero también a una extensa cadena de corrupción solapada por diversas administraciones priistas, mismas que en su último suspiro le volvieron a asignar un contrato millonario.



LA CADENA DE CORRUPCIÓN DETRÁS DEL ACCIDENTE



Subcontrato a empresa acusada de corrupción



Consorcio Administrativo y Comercial TOCA emitió un comunicado donde culpaba a Construcción y Servicios Briza, de Hugo Israel Bricker Jiménez, de cometer un error humano en la operación de la grúa, lo que ya contradecía la versión dada el día del incidente.

Pero lo que creyó era una salida, en realidad dejó más dudas. Como publicara E-Consulta, Construcción y Servicios Briza fue objeto de denuncia por parte de los trabajadores de la delegación federal del ISSSTE en Tlaxcala, toda vez que señalaron una presunta complicidad entre Bricker Jiménez y el delegado Julio César Meneses, misma que ponía en riesgo la salud de las personas al proveer productos de baja calidad (patito). Y es que la empresa subcontratada, también se dedica a la subcontratación de entidades especializadas, pues lo mismo rehabilita banquetas, vende medicamentos, hace limpieza y cambia luminarias, que organiza eventos multitudinarios bajo el amparo y presunta complicidad de la Alcaldía Cuauhtémoc en la mayor parte de los casos.



Una empresa fachada que gana contratos millonarios



Pero el problema de Consorcio Administrativo y Comercial TOCA no fue el subcontratar a una empresa con señalamientos de corrupción y que no es especialista en la puesta de estructuras para domos, sino que ellos mismos tienen su historia.



Dicha entidad, representada por Miguel Ángel Ledezma Ángeles ostenta 4 contratos con entes públicos que suman 17 millones 435 mil 557.25 pesos; el 86.9% de dicho monto proviene de montar estructuras para eventos de Omar Fayad.



Si bien al TEEH también le rentó equipo para un evento protocolario, llama la atención que la otra entidad que le contrató fue el ayuntamiento de Mineral de la Reforma de Israel Félix Soto, quien le pagó 720 mil pesos para arrendar fotocopiadoras y le pagó casi 1.5 millones de pesos para las distintas prendas que conforman uniformes. En todos estos casos, como se evidenciará más adelante, hubo un amañamiento de licitaciones y corrupción por parte de los servidores públicos.



Porque la empresa de los contratos millonarios otorgados por el Gobierno de Hidalgo, el IEEH y Mineral de la Reforma, a la que confiaron la logística de eventos multitudinarios, arrendamiento de fotocopiadoras o comercialización de uniformes, es una mera empresa fachada con un domicilio fantasma.



Ubicada en Nicolás Romero 208, ocupa una de las oficinas de un edificio en cuya parte inferior hay dos locales: en uno se venden antojitos y en el otro se imprimen lonas. No está rotulada. Y es que Consorcio Administrativo y Comercial TOCA es sólo una de las muchas establecidas en el mismo domicilio, quienes se prestan y se intercambian representantes legales para simular competencia en las licitaciones.



Multiservicios Jolsha y su fraude con los lavamanos



Aunque Miguel Ángel Ledezma Ángeles figura como representante legal de Consorcio Administrativo y Comercial TOCA, quien dio la cara ante el accidente fue Alejandro Rapp, lo cual no es de extrañar dada la red de prestanombres por medio de las cuales se han acaparado contratos con el Gobierno de Hidalgo y las irregularidades que estos presentan.



Ledezma Ángeles también figura como representante legal de Multiservicios Jolsha -situación que comparte con Jorge Roberto Campos Morón-.



Una investigación de EANoticias reveló que el gobierno de Hidalgo gastó casi 2 mil pesos diarios en arrendar cada uno de los 219 lavamanos instalados durante dos años por motivo de la pandemia; además de la irregularidad del costo, muchos permanecieron abandonados, sucios, sin agua, jabón, toallas e incluso se quedaron sin llaves y sin dispensarios; algunos de plano fueron lavamanos fantasma.



Dentro de dicho probable daño a la hacienda pública por el cobro de arrendamiento de lavamanos, donde incluso fueron pagados una gran cantidad de ellos sin ser instalados ni tener servicio alguno, se encuentra Multiservicios Jolsha, ahora vinculada también a la caída de las estructuras en Plaza Juárez, que a su vez se vincula con Alejandro Rapp, así como también estuvo embarrada Creaciones, Espectáculos y Producciones de México, que a su vez está ligada a Producciones Áutica de Javier Arturo Aguilera Peña.



Al igual que Consorcio Administrativo y Comercial TOCA, cuya fachada hiciera pensar que se trata de una empresa fantasma, Multiservicios Jolsha tampoco parece una empresa en forma que soporte contratos por millones de pesos, así lo revela su domicilio ubicado en Barretero 24, Col. 11 de Julio.



EL MAPA CRIMINAL DE LA RED DE PRESTANOMBRES



Es mediante una red de prestanombres que como último beneficiario, Alejandro Rapp se ha hecho de contratos por decenas de millones de pesos en gobiernos locales. Si bien no en todas figura como representante legal y/o como principal accionista de manera pública, la caída de la estructura en Plaza Juárez provocó que fuera descuidado.



Alejandro Guillermo Rapp Quintero tiene las empresas Quimera Televisión, Raíces Creativas, Creaciones Publicitarias ASK y también es proveedor como Persona Física en el padrón de proveedores del Gobierno de Hidalgo.



Por el accidente sucedido el día de ayer, ahora se sabe que Consorcio Administrativo y Comercial TOCA también es de su propiedad.



Tanto en Consorcio Administrativo y Comercial TOCA así como en Multiservicios JOLSHA han figurado dos representantes legales: Jorge Roberto Campos Morón y/o Morán, además de Miguel Ángel Ledezma Ángeles.



Jorge Roberto Campos Morón también representa a las entidades Campos Morón y Asociados, Corporativo de Hidalgo, así como Human Resources Proyección y Administración. Tanto las referidas como Consorcio Administrativo y Comercial TOCA tienen por dirección Nicolás Romero 208 en la Col. Centro así como los mismos medios de contacto.



Quien mejor ha aprovechado el “oficio” de prestanombres ha sido Miguel Ángel Ledezma Ángeles, ya que no sólo ha figurado como representante legal de Consorcio Administrativo y Comercial TOCA y de Multiservicios JOLSHA, sino que también ha sido representante legal de Gastronomía Saka, la cual es propiedad de José Ernesto Saade Kuri.



Miguel Ángel además, ha involucrado a más personas en la actividad. Es el caso de Shamir Estela Ledezma Ángeles, su hermana, quien figura como representante de Producciones Artísticas ProArt. Esta empresa también tiene como dirección Nicolás Romero 208. Shamir Estela Ledezma Ángeles a su vez representa a la empresa Grupo Comercial MOYSHA.



EL ARTE DE “LA TRAMPA” EN LAS LICITACIONES



Una cosa es que se tengan muchas empresas y que se usen prestanombres para tratar de esconder el origen del capital y del último beneficiario, lo cual es legal, y otra muy distinta es que se ganen contratos. Para que esto último suceda debe existir contubernio con la autoridad en el terreno de las licitaciones, observando prácticas que brincarían en cualquier auditoría medianamente bien realizada.



Táctica de la simulación de concurso.



La alcaldía de Mineral de la Reforma realizó una licitación pública donde hubo dos propuestas entre las cuales decidir. Una fue presentada por Grupo Comercial Moysha, representada por Shamir Estela Ledezma Ángeles y la otra fue de Consorcio Administrativo y Comercial TOCA, representada en ese acto por Alan Gabriel Díaz Vázquez.



El Comité de Adquisiciones de Mineral de la Reforma otorgó su fallo hacia Consorcio Administrativo y Comercial TOCA por un monto de 1 millón 491 mil 833.61 pesos al ser la propuesta más económica.



Sin embargo, hubo faltas hacia la Ley de Adquisiciones en el sentido de que se permitió un acuerdo entre los proveedores.



Porque el representante legal de una empresa es Miguel Ángel Ledezma Ángeles y de la otra lo es Shamir Estela Ledezma Ángeles, hermanos. Si bien podría pensarse que la autoridad pudo ser “burlada” al apersonarse otro representante, es inverosímil que no se percataran de que en el padrón de proveedores, ambas entidades comparten la dirección de Nicolás Romero 208.



Pese a ello, todo el comité, incluido el alcalde, firmaron la simulación en el fallo.



El mismo Gobierno de Hidalgo destaca por actos de corrupción en su comité de adquisiciones para beneficiar a las empresas de Alejandro Rapp.



Mediante un proceso de licitación restringida por invitación a cuando menos 3, los únicos participantes del proceso EST—072-2021 fueron Consorcio Administrativo y Comercial TOCA, Multiservicios Jolsha y Producciones Artísticas ProArt.



Como se demostró, las primeras dos son representadas por Miguel Ángel y la tercera por Shamir Estela, ambos de apellido Ledezma Ángeles, obviando que en el padrón de proveedores poseen la misma dirección y datos de contacto.



Táctica de “nula competencia”



Si hay algo mejor que simular la competencia en una licitación es hacerlo sin ningún contendiente, así se evita la molestia de tener que improvisar a un representante legal, tal como sucedió en los casos anteriores de Mineral de la Reforma y del Gobierno de Hidalgo.



La licitación pública foliada con el numeral EA-913003989-N385-2021 da cuenta de que se le otorgó a Consorcio Administrativo y Comercial TOCA un monto de 15 millones 144 mil 916.72 pesos para la colocación de lonas, mamparas y sanitarios portátiles.



En la licitación sin embargo, pese a lo atractivo de la oferta y pese a que la autoridad no cuenta con ninguna restricción para la subcontratación, solamente se presentó una propuesta y a esta le entregaron el contrato.