Se cae mito priista: Gobierno de Hidalgo operó a favor de Carolina, dicen los Guacamaya Leaks

La frustrante derrota por más de 30 puntos que obtuvo el PRI a manos de Morena en junio pasado en Hidalgo le ha llevado al otrora partido todopoderoso a ’sacudirse’ del desprecio de la población mediante narrativas que de alguna u otra forma quieren exculpar a los operadores que no sólo no sirvieron, sino que se han convertido en un lastre que los tiene en la lona.



Una de estas invenciones es que el exgobernador Omar Fayad ’entregó la plaza a Morena’ -sí, una frase que emula la forma en que los grupos delictivos ven los territorios-. Sin embargo, la realidad habría sido otra.



De acuerdo con la información de los Guacamaya Leaks dada a conocer por el periodista José Víctor Rodríguez mostró que aunque en público se mostraba que la actuación del entonces mandatario hidalguense era ’institucional’, en el sentido de que se coordinaba con la autoridad federal, también tenían conocimiento de su operación bajo las sombras.



En ese tenor los cables afirmaron que para aquel domingo 5 de junio “el gobierno estatal y las bases sociales priistas implementarán acciones en busca de hacer contrapeso a las preferencias de los hidalguenses hacia Julio Menchaca Salazar, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia por Hidalgo".



Es así que aunque el delfín de Fayad (Israel Félix) no apareció en las boletas de la sucesión gubernamental, la maquinaria priista efectivamente buscó la victoria de la entonces candidata Carolina Viggiano, pero no les alcanzó y fueron aplastados 2 a 1 en preferencias.



El mismo alcalde de La Reforma confió a este medio, de viva voz semanas antes de la elección, que era deseable (para los priistas) la victoria de quien en ese momento se expresó como "su gran amiga".



Lo anterior “rompe” cualquier sospecha de “pacto” y nos muestra un escenario más real de cómo sucedieron las cosas, pues las tendencias siempre fueron claras en el sentido de que la ventaja nunca fue menor a los 20 puntos e incluso se incrementó a 30, en parte por los desaciertos de la candidatura priista y en parte porque minimizaron el actuar del entonces candidato Julio Menchaca, quien en campaña contribuyó a aumentar su ventaja.



De haber iniciado empatados en preferencias, Menchaca también habría ganado, pero dada la ola morenista que irrumpió en la vida política del país, los priistas nunca tuvieron oportunidad, lo que también nos revela que si Fayad hubiera operado a favor de Morena, la ventaja habría sido aún más abismal.



Las preferencias ciudadanas mostradas desde meses antes de la elección, consistentes además a lo largo de la campaña, no podían ser cambiadas por la mera reunión o pacto entre cúpulas, incluso si así hubiera sucedido, pero quienes aún no digieren su derrota creen que puede ser así.



Por si hacían falta más pruebas, la actual administración ha emprendido una cruzada contra las corruptelas. Bien pudieron hacerse de la vista gorda o incluso ralentizar las investigaciones, pero el gobierno de Menchaca tiene prisa en dar a conocer los desfalcos hallados. Ningún político tendría tanto interés en dar a conocer investigaciones y apresurar conclusiones -que suelen tardar más tiempo- sobre un asunto que fuera a parar en la papelera o que se apostara que quedara en el olvido.



Ya la cereza en el pastel es que aunque el presidente manifestó que se siente agradecido con Fayad por el caso Tlahuelilpan, ello no significa una virtual embajada o cualquier otro cargo que pudiera darle inmunidad ante una eventual imputación, lo que rompe con otro de los mitos priistas difundidos por aquellos que en su falta de capacidad para aceptar la realidad, buscan pretextos en su imaginación.