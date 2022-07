Se avecina traición abierta de Monreal a Morena para ser el candidato de Claudio X.

A dos años de llevarse a cabo las elecciones para la presidencia de la República, el senador morenista Ricardo Monreal ha estado constantemente de gira por el país, evidenciando su inclinación hacia la coalición de Va por México de Claudio X. González durante los eventos.



Monreal ha sido elogiado por el PRI y el PRD en los últimos días, quienes lo han considerado como un aliado, días después de que el senador comentara que no participará en el proceso de elección del candidato presidencial de Morena si se insiste en el método de encuestas, el cual ya fue oficializado por la dirigencia.



’Monreal es una gente sensata, es una gente que tiene conocimiento amplio y una trayectoria de muchos años en el sistema político mexicano y creo que él tiene una visión de lo que podemos construir en el país. Eso sí y no quiero hablar por él ni decirlo, porque le tengo afecto y respeto, pero Ricardo va a estar del lado correcto de la historia y él sabe que el lado correcto es donde estamos todos nosotros’, indicó el dirigente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, el pasado jueves.



Mientras que con Morena no se encuentra entre las primeras opciones como candidato, para las elecciones del 2024 con la oposición el panorama podría ser distinto



Hace unos días el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, lo invitó a regresar al partido



’Gente como Monreal que estuvieron acá, en su momento, en el campo democrático luchando contra el autoritarismo, la imposición, que entiendan que en el momento que quieran puede tomar su propia decisión […] acá podemos encontrar puntos de confianza, podemos encontrar posibilidades de caminar juntos’.



Sin embargo el dirigente del PAN, Marko Cortés, manifestó su desaprobación, indicando que la coalición no busca personajes políticos que pretenden unirse al partido sólo por el hecho de que en su partido no puede conseguir su objetivo. Lo anterior luego de que le preguntaran en una conferencia de prensa sobre si ​​la alianza tiene pensado invitar a Ricardo Monreal.



’En Acción Nacional y lo hemos hablado también en la coalición, caben todos los mexicanos y mexicanas que vean que este Gobierno es un fracaso, y que lo digan con toda claridad, no solamente aquellos que por intereses personales o de no lograr un objetivo busque otra opción, que es lo que luego hacen otros partidos, estar pepenando políticos rechazados en los suyos, no, tiene que haber un claro señalamiento de que este gobierno ha sido un rotundo fracaso en economía, en seguridad, en salud, que ha habido retroceso en todas las materias, porque de no ser así es un mero interés’, indicó Marko Cortés.



En los últimos meses Monreal ha manifestado su descontento con el partido, denunciando falta de piso parejo en el proceso de selección del candidato presidencial morenista así como su molestia en la reunión donde se dio el banderazo de salida para 2024 donde dice que no fue invitado pese a que varios militantes de Morena lo desmintieron.Con información de Obed Rosas | SIN EMBARGO