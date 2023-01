Se ampara Santiago Nieto para conocer sobre investigaciones en su contra

Mediante un juicio de amparo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, buscará conocer el avance de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en su contra por el presunto enriquecimiento ilícito.



De acuerdo con los registros del Poder Judicial de la Federación, quien encabeza actualmente la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo presentó un recurso de amparo que se desahoga en el juzgado décimo de distrito.



En el amparo que presentó el 17 de enero, el ex titular de la UIF solicitó la protección de la justicia federal, ya que no se ha dado respuesta a sus peticiones de acceso al contenido de la carpeta de investigación y por eso señala que el Ministerio Público Federal ha incurrido en actos de omisión.



La Fiscalía General de la República abrió una investigación, con carácter de "urgente", en contra de Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey, consejera del INE y esposa de Santiago Nieto.



Según un documento obtenido por medios de comunicación, la FGR envió el 20 de diciembre de 2021 un aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que entregue toda la información patrimonial de la pareja.



"Se solicita a usted con carácter de urgente y confidencial, para que en un término de 48 horas (...) con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de (...) Santiago Nieto Castillo y Carla Astrid Humphrey", indica el documento obtenido por Milenio.



De acuerdo con el diario, la FGR pidió datos sobre todas las viviendas del matrimonio, en especial sobre la vivienda en San Ángel, adquirida el año pasado, a partir de un crédito hipotecario de 24 millones de pesos a pagar en 20 años.



A inicios de diciembre de 2021, el diario Reforma publicó que Santiago Nieto estaba siendo investigado por presuntas irregularidades en su patrimonio, que supuestamente hizo crecer de manera inexplicable cuando fue funcionario.



Según la investigación periodística, durante los 25 meses que Nieto Castillo estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto, todo ello valorado en 40 millones de pesos.



Para cuando esta información se publicó, Santiago Nieto ya había renunciado a la UIF luego de la polémica que desató su boda con Carla Humphrey, celebrada en Guatemala, y a la que acudieron líderes de la oposición, misma que fue criticada por el propio presidente López Obrador.Con información de LA JORNADA | EXPANSIÓN