Se agranda bola de nieve contra secretario general de Pachuca: lo señalan por extorsión (AUDIO)

A Waldo Genonni Pedraza García, secretario general del ayuntamiento de Pachuca, le llueve sobre mojado y cada vez se hace más difícil para el alcalde Sergio Baños mantenerlo en el puesto, mismo del que no lo ha querido mover no por falta de elementos, sino por lo pronto que relevaría al perfil que llegó para sustituir a Héctor Fragoso hace apenas un año.



En un audio en poder de esta redacción se realiza la acusación de manera directa:





“Acudí hace aproximadamente 6 meses, allí a Pachuca, por el adeudo que tiene el municipio con nosotros, con el señor Carlos… y nos atendió el secretario general, el licenciado Walter Genonni Pedraza, el cual nos comentó que necesitaba para realizarnos el pago, que él quería el 50% del valor de la factura, que es equivalente a aproximadamente un millón de pesos. Entonces por ese motivo no accedimos y nos dijo que no había otra forma de cobrar y que si no le dábamos ese dinero por adelantado que no nos podía ayudar a liberar el pago”.



La situación que habría vivido más de un empresario se debe a montos que la administración de Yolanda Tellería no pagó y que en uso de sus derechos querían cobrar con la actual administración, viéndose impedidos por los “moches” que desde secretaría general les estarían cobrando según su versión.



La presunta extorsión por parte del funcionario sin embargo, no sería el primero de los dolores de cabeza que causaría a su jefe Sergio Baños.



Apenas llegando a su puesto en julio del año pasado, se le acusó de despedir personal para poder instalar a sus más cercanos, tuvieran o no perfil para desempeñar sus funciones.



Más tarde en diciembre, el asistente de Genoni Pedraza de nombre José Salomón quiso charolear para evadir un alcoholímetro, lo que provocó que el secretario municipal hiciera llamadas para mover sus influencias. Al final, se procedió conforme a la Ley.



Dentro del ayuntamiento también se ha encargado de confrontar al alcalde con el líder del sindicato e incluso se ha enemistado con regidores de su misma fracción.



Pedraza García ha ocupado diversos cargos públicos en segundo plano gracias a su padre Roberto Pedraza, “líder” Hñahñu de Ixmiquilpan que hace un par de décadas ejerciera cierto control sobre la zona pero que desde hace por lo menos 16 años ha sido desplazado y hasta ninguneado por otros grupos políticos, principalmente por el de los Charrez.



Atizos



Genoni Pedraza debe ser de los pocos funcionarios que aún percibiendo más de 40 mil pesos en sus últimos encargos gubernamentales, pide viáticos, así sea por 150 pesos, para comprarse sus gorditas y su refresco cuando se va de comisión, no vaya a ser que se quede pobre por ponerlo de su sueldo, al fin que para eso es el erario.