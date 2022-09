Santa Fe Klan es detenido por policías; el incidente quedó grabado en video: "no me puede revisar" [VIDEO]

“Cuando se necesitan sus servicios esos hijos de la china no asen nada y a él por un gallitos se la asen tos no manchen se pasan d verás no sirven pa ni maíz los polis”; “Ellos claro saben quién es, el morro no tiene miedo de andar solo porque sabe que el barrio lo respalda, pero me imagino que ha de haber tenido algo de valor que por lógica ha de ver pensado que le iban a dar baje, ya sabemos cómo son de transas los policías”, se lee entre las reacciones.











Con información de Milenio.com