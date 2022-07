Sancionaron a Rusia pero son el resto de países los que han subido tasas de interés

Si bien fue Rusia es el país sancionado, son los demás países que han subido las tasas de interés ante la escasez de energía el cual presionó el precio del petróleo, el gas natural y otras materias primas.



La Reserva Federal de Estados Unidos. se ha mostrado agresiva con el incremento de 75 puntos base la tasa de interés, en un aumento de la inflación sin precedentes, lo que ha hecho que numerosos bancos centrales mundiales optaran por lo mismo para impulsar sus monedas y combatir la inflación, de acuerdo con el Financial Times.



Un análisis del Financial Times encontró que los bancos centrales ahora, más que en cualquier otro momento de este siglo, están optando por grandes aumentos de tasas de 50 puntos básicos o más.



Incluso el Banco Central Europeo se dispone a hacer lo mismo. Aún si no se consideran los alimentos y la energía, la inflación igual es alta, sobre todo en Estados Unidos, aunque menos vulnerable que Europa a un aumento del precio del gas natural. Los analistas de Barclays PLC proyectan que en el cuarto trimestre de este año en Europa entrarán en recesión.



La inflación es una de las preocupaciones más importantes en términos económicos que se enfrentarán durante los siguientes dos años.



De abril a junio 55 bancos centrales analizó el Financial Times realizaron 62 aumentos de la tasa de política de al menos 50 puntos básicos. Hasta el momento, han realizado otros 17 grandes aumentos de 50 puntos básicos o más, marcando la mayor cantidad de grandes movimientos de tasas en cualquier momento desde el cambio de milenio y eclipsando el ciclo de ajuste monetario global más reciente, que estaba en marcha hasta la crisis financiera mundial.



Al corte de este primer semestre del 2022, los bancos centrales alrededor del mundo ya han tomado acciones para contener la inflación, elevando las tasas de referencia en línea con la Fed (Reserva Federal).





En América Latina, Argentina tiene el nivel de interés más alto con 52%, mientras que Brasil y Chile ocupan el segundo lugar con tasas de 13.25 y 9%.



Ucrania y Brasil también registran tasas de referencia significativamente altas, de 25 y 13.25% respectivamente, de acuerdo con información de sus Bancos Centrales.



Si bien Estados Unidos y sus aliados impusieron sanciones contra Rusia tras la invasión en Ucrania, aplicando restricciones a los viajes, al comercio, a la inversión extranjera y a las transacciones con su banco central, entre otras medidas; Rusia ha logrado mantener su tasa de interés e incluso ha bajado sus tipos de interés hasta el 9,5% anual con una baja de cambio en puntos base de 150.



Al principio el rublo presentó una caída tras las sanciones, sin embargo se recuperó gracias a los controles de capitales, aumento de las exportaciones y reducción de las importaciones. Por lo que las sanciones habrían afectando más a los países que las impusieron. Aunque Rusia exporta menos barriles de petróleo, el aumento del precio del barril generará mayores ingresos al país a las proyecciones iniciales, según señaló una reciente investigación de analistas de JPMorgan. Josh Mitchel | LA NACIÓN | FINANCIAL TIMES