¡Sale de la carcel Fidel Kuri!

CDMX.- El ex propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, salió del Centro de Reinserción de Santiaguito, a las 23:28 de la noche, después de que cumplió con los requisitos para seguir su proceso en libertad.



El ex directivo del equipo de Veracruz esperaba salir de prisión desde el miércoles, una vez que había cumplido con presentar la garantía de 20 millones de pesos, un domicilio en el Estado de México y solicitar que se le pusiera un brazalete rastreador, para que se supiera su ubicación todo el tiempo, medidas cautelares que se le solicitaron para seguir su proceso fuera de prisión.



Lo que retrasó su liberación fue que las autoridades solicitaron que se revisara el domicilio que presentó el ex afiliado a la Federación Mexicana de Futbol, en Huixquilucan, para que se comprobara que no había riesgo de fuga.





Una vez que las autoridades visitaron el domicilio y se cercioran de la veracidad de los datos que presentó Fidel Kuri, se le permitió salir del penal de Santiaguito a las 23:28 horas del viernes 14 de octubre.



Fidel Kuri ganó, hace aproximadamente dos semanas, un amparo que le permitió continuar con su proceso en libertad, luego de ser encarcelado al ser acusado por un presunto fraude contra una televisora que transmitía a los Tiburones Rojos.



La Suprema Corte de Justicia entregó el fallo de amparo a favor de Fidel Kuri y tardó dos semanas en que se hiciera válido. El empresario jarocho buscará demostrar su inocencia, debido a que argumenta que el dinero que se le está cobrando ya lo pagó.



Cabe recordar que Fidel Kuri fue desafiliado de la Federación Mexicana de Futbol en 2019, debido a que se le acusó de adeudos y malos manejos de su equipo, el ex directivo, desde entonces, ha peleado por recuperar la franquicia de Primera División con el nombre de Tiburones Rojos de Veracruz.



Ahora, el " Tiburón mayor" continuará su proceso en libertad.