’Sabe lo que quiere y cumple con su palabra’: Biden sobre AMLO

Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, aseguró en una entrevista con Univisión que mantiene una buena relación con Andrés Manuel López Obrador, su homólogo mexicano, a quien definió como una persona que ’sabe lo que quiere y cumple con su palabra’.



-¿Tiene usted una buena relación con el Presidente López Obrador? -preguntó el periodista Enrique Acevedo durante la primera entrevista que da Biden a un medio latino en plena campaña electoral.



-Sí, claro que sí. Él ha sido franco. Jamás me ha engañado. Sabe lo que quiere y cumple con su palabra. ¿Qué más puedo pedir? -respondió el mandatario estadounidense, quien se volverá a enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.



En su intervención, Acevedo comentó que ’López Obrador ha presentado un plan para combatir las causas de la migración en el hemisferio occidental’; que ’le ha pedido a Estados Unidos invertir 20 mil millones de dólares; y levantar sanciones en Venezuela y Cuba, entre otras cosas’.



’Su rival dice que no le daría a México ni 10 centavos’, recordó sobre las declaraciones que hizo Trump hace unos días en una entrevista con Brian Kilmeade para el programa ’Fox & Friends’, el cual se transmite por la cadena de televisión estadounidense Fox News.



En ese contexto, el también presentador de televisión le cuestionó al abanderado del Partido Demócrata qué haría para trabajar con el Presidente de México, así como con sus sucesores, para reducir la migración.



’Antes de que Obrador presentara ese plan, yo presenté ese plan hace ya años. Mira, ni que la gente se siente de pronto ante una mesa en alguna parte de Guatemala y diga: ‘Tengo una gran idea. Vendamos todo lo que tenemos para dárselo a una banda de delincuentes, para que nos pasen al otro lado de la frontera, para que nos dejen tirados del otro lado, donde se habla un idioma que no entendemos y donde no nos quieren. ¡Qué divertido!’’, contestó Joe Biden.



’La gente se va de su tierra porque no tiene de otra. De manera que lo que estábamos haciendo y en lo que trabajamos hasta que se suspendió, fue porque se generara empleo en los países de donde la gente se va. La gente no quiere irse de su país, la gente quiere quedarse y tener la oportunidad de ganarse la vida donde está. Por eso creo que su idea es acorde a lo que yo he propuesto y creo que sí deberíamos hacer algo así’, agregó en la conversación con Univisión.