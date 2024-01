Rusia califica de "inútiles" reuniones de paz de Ucrania

Rusia declaró el martes que cada vez resulta más evidente para el mundo que el plan del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de resolver la guerra de casi dos años no tiene esperanza de éxito y tachó de "inútiles y perjudiciales" las reuniones dedicadas a él.

Esta semana se celebró en Davos la cuarta de una serie de reuniones en las que participaron funcionarios de varias docenas de países, pero no de Rusia. En un comentario publicado en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se afirmaba que la reunión había puesto de manifiesto las diferencias entre los participantes y no había producido ningún aumento del apoyo a las propuestas. Cada vez se comprende mejor que no se puede lograr una paz global, justa y sostenible centrándose en el ultimátum de la "fórmula Zelenski"", decía el comentario.