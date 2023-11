Rocío Nahle es la mejor posicionada en las encuestas

Xalapa - Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz anunció que Rocío Nahle García resultó ser la mejor posicionada dentro de la encuesta que se realizó para definir a la Coordinación Estatal de los Trabajos en Defensa de la 4T en Veracruz.

Esteban Ramírez Zepeta aseguró que el partido sale fortalecido y unido de este proceso interno en el que la decisión la tuvo el pueblo de Veracruz y nadie más. “Fue un proceso democrático y confiable, avalado por todos los las compañeros que participaron en él a través de un acuerdo de conformidad firmado por cada uno de los aspirantes”, afirmó.



Dijo que ahora lo que viene es trabajo y más trabajo, en unidad y movilización para continuar con la Cuarta Transformación y que Morena y sus aliados ganarán la gubernatura en el 2024, “que no quepa duda que vamos a ganar no solo la gubernatura, sino también la mayoría en el Congreso Local, en San Lázaro y en el Senado de la República para consolidar el "Plan C" impulsado por nuestro presidente”, concluyó.