Riñen choferes de los GARITA uno de ellos está gravemente lesionado

Ixtaczoquitlán, Ver. Un enfrentamiento a golpes entre dos operadores de la línea "Servicios Intermunicipales Garitas",

la cual se registró en la colonia Lezama del municipio de Ixtaczoquitlán, dejó como saldo un operador gravemente herido, el cual se debate entre la vida y la muerte al interior del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Orizaba.



Se conoce que el enfrentamiento se registró durante la tarde de ayer sábado en la terminal camionera de Lezama, municipio zoquiteco, y en el participó el conductor conocido como "El Very", que manejaba otro autobús amarillo con ruta Guayabal-Lezama y con número económico 31, así como el operador José Luis "N" conocido como "El Chita" que conducía un camión amarillo con misma ruta y número económico 19, el cual resultó con un machetazo en la cabeza.



Al sitio llegaron oportunamente paramédicos de PC Municipal, quienes intentaron auxiliar y trasladar al conductor malherido a un Hospital ya que sus signos vitales no eran muy favorables, pero la supervisora de dicha línea camionera conocida como "Lulú", impidió que éste fuera trasladado, diciéndoles que ellos se harían cargo.



El herido fue trasladado al encierro de la empresa Servicios Intermunicipales Garitas asentada en el bulevar Fernando Gutiérrez Barrios, de Ixtaczoquitlán, y fue hasta la noche que fue llevado por su hermano al Hospital General Regional número 1 del IMSS en Orizaba, en donde su estado de salud es reportado como crítico y grave, ya que presenta cuágulos de sangre en la cabeza, por lo que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos o Terapia Intensiva.



Los conductores molestos por lo sucedido dieron a conocer esta información y agregaron que la familia de su compañero del volante, no descarta en interponer una denuncia penal por la negligencia de la empresa transportista para una atención médica oportuna en favor de José Luis.