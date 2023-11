Riesgo e inversión

Ante un ingreso extraordinario normalmente viene una compra extraordinaria, sin embargo, es necesario que una parte siempre se destine al ahorro para cualquier eventualidad, pero, ese ahorro no debe estar estancado, es decir, no se puede quedar sin generar dividendos, por lo cual, es necesario utilizar instrumentos de inversión que generen rentabilidad sobre el monto ahorrado presentando liquidez inmediata.



El ahorro que genera rentabilidad es un instrumento que debe tener características específicas, ya que debe ofrecer un rendimiento al menos igual a la inflación y presentar liquidez inmediata (dado que es lo que se ocupa para eventualidades), es decir, en un escenario donde tenemos una inflación 4.27, se debe recurrir a instrumentos de inversión que den una rentabilidad anual superior a ese monto, lo cual no es complejo, ya que hay muchas opciones bancarias y de Fintech que presentan la opción de inversión con disponibilidad inmediata y otorgan tasas de rendimientos que rondan en 5% anual, siendo equiparable a la inflación.



El hecho de que las inflaciones sean bajas permite que los instrumentos de inversión sean más sólidos y pueda haber una mayor diversificación de activos en diferentes sectores, esto habla de un estado macroeconómico sólido y un sistema financiero sano en constante expansión.



Normalmente las inversiones se catalogan en portafolios, los cuales se dividen de manera general en tres grupos, los de riesgo bajo, los de riesgo medio y los de riesgo alto, en este sentido, los instrumentos de riesgo bajo son aquellos que presentan muy poca volatilidad, y son muy seguros para el retorno de la inversión, tales como bonos gubernamentales y acciones de empresas como coca cola, siendo estos utilizados por instituciones de pensiones y en algunos casos por otros gobiernos. Dado que son muy seguros, su rentabilidad también es baja, ya que oscilará entre un 2% y un 5%. En cuanto a los de riesgo medio también encontramos algunos bonos gubernamentales, pero de países con calificaciones mas bajas, al igual que acciones de empresas con algunas volatilidades, presentan rentabilidades entre un 5% y 7%, son las mas comunes y habituales en su uso, y por último, encontramos las de riesgo alto, donde se presentan rentabilidades superiores al 8% anual, pero el riesgo de no retorno o un retorno mas bajo, es mayor, aquí encontramos gobiernos emergentes y empresas normalmente tecnológicas y de reciente creación.



Al decidir que instrumentos contratar se debe tomar en consideración factores como la constancia del ingreso, el monto del ingreso, la edad y los gastos potenciales, ya que los riesgos sobre las inversiones están asociados a nuestros hábitos y la etapa de nuestra vida que vivamos, por ejemplo, una persona de 25 años es mas propensa a tomar altos riesgos, ya que si pierde todo tiene menos problema en empezar de nuevo, mientras que una persona de 50 años que tiene un ingreso medio con dependientes económicos, muy difícilmente tomará altos riesgos, enfocándose más hacia el medio o bajo, por lo que su acción de inversión será más mesurada.



Los instrumentos de ahorro e inversión son cada vez mas habituales, sencillos y diversos, por lo cual, es cada vez más sencillo participar en el sistema financiero y de valores, el único problema es la generación del habito para el ahorro y la educación financiera.