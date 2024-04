Recientemente, ante la propuesta de Morena de pasar las Afores no reclamadas a un fondo de pensiones para el Bienestar, la candidata presidencial panista Xóchitl Gálvez indicó que el primer mandatario, cuyo programa insignia son las pensiones para adultos mayores, estaría buscando quedarse con 40 mil millones de pesos en Afores.



’Ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más de lo mucho que les costó ganarse la vida’, dijo en un mitin con mujeres, realizado este jueves en el Estado de México.



Sin embargo el primer mandatario, quien en su administración tiene como programa insignia la Pensión para las personas adultas mayores, uno de los programas insignia, aclaró que dista de ser así. Durante la conferencia matutina indicó que la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados para la creación de un fondo de pensiones para el Bienestar, buscan que dicho fondo se integre con, entre otras fuentes de financiamiento, fondos provenientes de los ahorros que no hayan sido reclamados por los trabajadores y que actualmente son administrados por las Afores.



Indicó que alrededor de 40 mil millones de pesos pertenecen de pensiones no reclamadas en control de las Afores y dijo que si un trabajador o su familiares reclaman su pensión, garantizarán que esta sea entregada, motivo por el cual acusó que la oposición busca manipular nuevamente la información.



’No se tocan las afores de nadie, al contrario, se protegen, y creo que así va a ser a futuro, no hay nada qué temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos’, sostuvo.



’Están queriendo manipular al grado de decir que nos queremos quedar con las afores, cuando no es así’, aseguró.



’Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas. Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero, por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos’, señaló, y agregó que los ahorros de los trabajadores seguirán siendo administrados por las Afores.



En su momento el gobierno federal indicó que la iniciativa de reforma a la Constitución garantizará la entrega del 100% del último salario a trabajadores del IMSS y del ISSSTE que cumplan con los requisitos y se pensionen a los 65 años. La reforma aplicará a trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el IMSS y a empleados afiliados al ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales a partir del 1° de abril de 2007.



’Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México’, mencionó la titular de la Segob.



Esto forma parte de su plan para garantizar las pensiones para adultos mayores; a finales de marzo, López Obrador planteó al Congreso los Pre-Criterios de Política Económica 2025, que incluyen un incremento ‘deseable’ en el presupuesto de los programas de bienestar.



El presupuesto aprobado para 2024 para programas como Pensión del Bienestar para adultos mayores y Sembrando Vida es de 535 mil 243.8 millones de pesos. Para el siguiente año, el titular del Ejecutivo sugiere un aumento de 17 mil 69 millones de pesos, con lo que el total llegaría a 552 mil 313 millones de pesos.



Para la Pensión para las personas adultas mayores propone un aumento de 17 mil 905 millones de pesos, por lo que el presupuesto del apoyo pasaría de 464 mil 48.7 millones a 482 mil 953 millones de pesos en 2025.



En otras palabras, lo mejor que se le ocurrió a la oposición, en voz de Xóchitl Gálvez, es acusar de un supuesto "saqueo" por 40 mil millones que se redireccionarían a las pensiones del Bienestar, las cuales ya erogan mensualmente alrededor de 40 mil millones.



En el caso de Sembrando Vida, un programa que será replicado en Ecuador y Colombia, la Secretaría de Hacienda plantea un presupuesto para 2025 de 40 mil 427 millones de pesos desde los 38 mil 928 millones de este año.Con información de EL FINANCIERO | LA JORNADA