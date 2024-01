Revelan modus operandi de porros del PAN en CDMX

Una exfuncionaria reveló el modus operandi del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, en el cual varios funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez ordenaban intimidar a los habitantes que promovieron la revocación de mandato del exalcalde Santiago Taboada y que ahora busca la Jefatura de la Cuidad de México.



Alejandra Orozco Pacheco, extrabajadora de Benito Juárez, aseguró que la Alcaldía ordenó las agresiones de mayo de 2023 desde el área donde ella trabajaba, en Participación y Atención Ciudadana, a cargo de Alejandro Nava Flores.



En esa fecha un grupo de habitantes de la alcaldía se reunieron en la explanada de Benito Juárez buscando recolectar firmas para realizar la consulta ciudadana de revocación; sin embargo al poco tiempo de encontrarse realizando la labor, una agrupación buscó intimidarlos mediante insultos, agresiones, robando los papeles que contaban con las firmas que habían recabado.



El 1 de mayo, Alejandra denunció que Carlos Vargas, empleado de Participación Ciudadana, le solicitó reunir a personas para confrontar. En el día de la protesta vecinal, llegó con 10 personas y afirmó que cada una recibió 200 pesos como compensación.



Alejandra fue uno de los rostros más visibles el día de la agresión y decidió hacer público su caso porque afirma que Santiago Taboada, candidato a gobernar la Ciudad de México con la alianza del PAN-PRI-PRD, no la respaldó a pesar de que fue su administración la que ordenó la intimidación de los vecinos. Además, expuso que otro grupo de personas fue citado por orden de Michel Caballero, subdirector en la demarcación.



’El día 1 de mayo me contactó una persona cercana a Santiago de nombre Carlos [Vargas], el cual me dice que él está reclutando gente para hacer un relajo porque se iban a juntar unos vecinos ahí en la explanada y que pues yo contactará gente, pues para, literal, ‘madrear’ a estos vecinos y quitarlos de ahí para que no le afectara su imagen a Santiago [Taboada]. El día del evento yo llego con vecinos y me dicen que no me preocupe, pero previo a esto también me citan con personal de Mario Sánchez, que es director de Blindar BJ [y titular de la Coordinación Ejecutiva de Gobernabilidad], y me dicen que no me preocupe de nada, que todo está arreglado, que si llegara a haber una detención o algo ellos ya tenían apalabrado todo’, expuso.



De acuerdo con Sin Embargo, los vecinos que promovieron la revocación de mandato de Santiago Taboada identificaron a dos grupos quienes los agredieron, entre ellos se encuentra Alejandra Orozco quien encabezaba esa agrupación. Así también destacaron la ausencia de Blindar BJ, el programa de seguridad de Benito Juárez, así como tampoco estuvieron presentes los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni personal de la Alcaldía, pese a que estaban frente a sus oficinas.



’Nos quitaron nuestras mantas, no las tiraron, no las rompieron, nos empezaron a insultar. Yo tenía a una señora más grande, una vecina, y le dije [a la mujer que me agredió]: ‘¡Espérate!’. Pero me pegó con el megáfono, un megáfono de fierro y se me hinchó y se me puso rojo, y al otro día estaba negro. Fuimos a denunciar, era una lesión que no se quitó fácilmente’, recordó Nyrma Trejo quien fue una de las vecinas agredidas el 3 de mayo de 2023, por lo que denunció estos hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Montserrat Antúnez | SIN EMBARGO