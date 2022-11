Revela Sansores cómo Alito manipuló encuestas de C&E Research

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer en su programa ’Martes del Jaguar’ varias conversaciones que mantuvo el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, con Alejandro Rodríguez, editor de la consultoría política Campaigns & Elections en México, donde se aprecia una complicidad entre ambos para manipular las encuestas en la elección de 2021.



La empresa Campaigns & Elections México, que también tiene un servicio de encuesta sobre preferencias electorales y medición de políticos mexicanos, publicó hace unas semanas una encuesta en la que destacó que Layda Sansores es la Gobernadora más corrupta del país.



Ante esto, el pasado martes la gobernadora Layda Sansores exhibió las conversaciones que mantiene el director del Ranking de Gobernadores de Campaigns & Elections México con Alejandro Moreno.



En esos mensajes se aprecia la forma en que habrían manipulado algunas encuestas en beneficio de los candidatos de la alianza Va por México que compitieron para la gubernatura en 2021.





La manipulación de la encuestadora Campaigns and Elections y su subordinación a Lord Brother es vergonzosa. Qué opinan de las mediciones de @CE_Mexico y @alexrod360 ALEJANDRO RÓDRÍGUEZ, suplicando por recursos a su amo y Brother?#EncuestasVendidas#MartesDelJaguar pic.twitter.com/7XbEmw2adW — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 9, 2022

En qué degradación ha entrado la política con #LordBrother… me parece increíble que vendan hasta las plurinominales; ya no es el más trabajador, el que más quiera la gente, el que lucha, sino el que tiene más dinero. ¡Es no tener honor ni dignidad! pic.twitter.com/COo6e8S3zA — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 9, 2022

La Gobernadora de Campeche expresó que debido a esta manipulación de las encuestadoras, se necesita la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.“¿Cómo no se va a necesita la Reforma Electoral que está proponiendo el Presidente?”, cuestionó. “Se tiene que regular, reglamentar todo este tipo de encuestadoras patito, porque esto que están haciendo no es que se equivocaron, está hecho con toda la perversidad, están apagadas descaradamente para influenciar el voto, y eso confunde a la ciudadanía”.Sobre la denuncia que Ricardo Monreal interpuso en su contra. La Gobernadora aseguró que en la acusación de distintas propiedades, ella no tiene esas 83 propiedades. “Es la primer mentira. Me ponen las de mis hijos, de mi esposo y las de un señor que no conozco”.La Gobernadora aclaró que desde 1997, cuando nadie hablaba de esto, presentó su declaración patrimonial. “Para que les quede claro, lo que yo tengo son tres propiedades y siete propiedades por herencia; además de cuatro que yo adquirí”, dijo.“A mí no me falta nada, gracias a Dios, que no vengan con esos inventos. Yo no uso prestanombres, no he hecho ni una empresa, como hizo Alejandro a los dos días de llegar al PRI. A mí me gustaría que me dijera Monreal, ¿Cuántas propiedades él tiene?”, expresó.De acuerdo con la declaración patrimonial de Alejandro Moreno dice que el priista tiene al menos 13 propiedades: dos casas y 11 terrenos con un valor de compra de 12.9 millones de pesos. Sin embargo habría 11 propiedades más que le pertenecen pero que no aparecen en su declaración.Por otra parte, la gobernadora de Campeche exhibió un segundo audio donde muestra una conservación donde Alito Moreno habría cobrado cerca de 20 millones de pesos por la diputación plurinominal local en Puebla, además de cobrar por cenas con empresarios.“Aquí ya se ve cuánto le corto la plurinominal en Puebla, 20 millones, pues cómo no va a tener lana ‘Alito’, va a hacer otra casita igual que la que tiene”, dijo la Gobernadora de Campeche tus escuchar el audio.