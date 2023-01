Reúne Delfina Gómez a más de 100 mil morenistas mexiquenses en siete días

La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA por la gubernatura del Estado de México, inició su precampaña con una extensa gira por varios municipios mexiquenses, en los que reunió a más de 100 mil militantes y simpatizantes morenistas ante los que destacó que sólo la esperanza del cambio verdadero terminará con la corrupción que ha sumido a la entidad en la pobreza y rezago.



"A todas y a todos nos une la esperanza de un cambio, luchamos por la justicia social de 18 millones de mexiquenses y por la memoria de quienes ya no están con nosotros, pero que pelearon porque pronto amanezca en el Estado de México luego de una larga noche, de casi un siglo de corrupción, pobreza, rezago e indiferencia", expresó la maestra Delfina Gómez en varios municipios del Estado de México.



Entre "selfies", porras, abrazos, pancartas de bienvenida y grupos musicales, morenistas mexiquenses de Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Almoloya de Juárez, Valle de Chalco y Metepec compartieron con la maestra Delfina Gómez las inquietudes y necesidades particulares de sus comunidades. Atenta, expresó que son tiempos de defender la dignidad y proteger la esperanza de aquellos que son enemigos del Pueblo, capaces de hacer cualquier cosa para engañar a la gente y mantener sus privilegios.



En Ixtapaluca, la maestra Delfina Gómez pidió hacer valer los principios del movimiento para resistir las trampas: ’Van a hacer todo lo posible y lo imposible, desde la difamación hasta la compra de la voluntad, para no respetar el sentir ciudadano, así que debemos estar preparados para defender nuestros postulados y rechazar viejas prácticas’.



Asimismo, fue muy notorio el respaldo a la maestra Delfina de parte las y los jóvenes mexiquenses del movimiento de la cuarta transformación, a quienes la precandidata única de MORENA por la gubernatura del Estado de México, pidió levantar la mano para hacer valer su voz "porque los jóvenes son el motor de cualquier transformación social y deben ser escuchados".



En Ecatepec, llenó la explanada municipal y sus calles aledañas con más de 10 mil militantes y simpatizantes.



De igual forma, más de 22 mil morenistas acudieron al Estadio ’Luis Donaldo Colosio’ en el corazón de Valle de Chalco para arropar a la maestra Delfina Gómez.



En Almoloya de Juárez, la precandidata única de MORENA destacó que debe valorarse el amor por las personas para que éste sea el camino hacia la transformación mexiquense:



’Parte de la esperanza del cambio se basa en un cambio de todo nuestro entorno. No solo queremos un cambio social, sino también un cambio humano y de medio ambiente’.



En sendos actos multitudinarios, los dirigentes, militantes, simpatizantes de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aseguraron el respaldo a la maestra Delfina Gómez y la recibieron con gusto como su precandidata a la gubernatura del Estado de México, en el proceso cuya jornada electoral será el 4 de junio próximo.