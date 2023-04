Retumba Ska de Inspector en Festival de Danzas en Tepetlaoxtoc

Más de cuatro mil seguidores de Ska Mexicano, arribaron a Tepetlaoxtoc, para escuchar a Big Javi vocalista de Inspector, durante su presentación en el Festival de Danzas "Ximopano No Kali" (bienvenido a mi casa), que se realizó este 21, 22 y 23 de abril, en el centro de este municipio.



Temas como Amnesia, Cara de Chango, Me estoy enamorando, Te he prometido, retumbaron en la sede de la segunda edición de este festival, para complacer por más de una hora, a la "raza" como así les llama Big Javi, quienes viajaron desde Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chiconcuac, Texcoco, entre otros municipios, para disfrutar de este concierto gratuito.



El tiempo de actuación de esta banda originaria de Monterrey, pasó rápido, por lo que tras despedirse y abandonar el escenario, los fieles seguidores de Inspector gritaron "otra", "otra", y golpearon con los pies, el entarimado que minutos antes había servido como pista para la presentación de las danzas tradicionales de Tepetlaoxtoc.



Este ruido exigente, provocó que Big Javi y sus músicos salieran nuevamente para interpretar dos canciones más y despedirse con uno de los temas que los lanzó a la gama en 2002, "Amargo Adiós".



La frase "sé que es tarde ya, para pedir perdón, sé que es tarde ya lo siento, termina nuestro amor", reventó las emociones de los miles de seguidores de Ska que arribaron a este lugar, nombrado hace unos días como "Pueblo con Encanto".



Antes, Big Javi, expresó que estaba feliz de estar por primera vez en Tepetlaoxtoc y pidió a sus seguidores ser felices.



"Es lo único que nos queda después de todo lo que hemos pasado", comentó una de las voces icónicas del ska en México.



También, invitó a Haidi y Matías, dos pequeños de entre seis y siete años a subir a bailar con él, y señalando a sus padres mencionó.



"Que chingón que les guste el ska, son las nuevas generaciones, eso significa que algo estamos haciendo bien".



Por su parte, el alcalde de Tepetlaoxtoc Ismael Olivares Vázquez, calificó este concierto como un éxito, con la posibilidad de invitar nuevamente a Inspector el próximo año.



Hasta las diez treinta de la noche, reportaba al festival con saldo blanco, gracias al apoyo de policía municipal, estatal, guardia nacional protección civil mexiquense y de Texcoco, así como la no venta de alcohol y el buen comportamiento de todos los asistentes.