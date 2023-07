Retrata Santiago Creel al panista promedio en registro de Va Por México

Santiago Creel Miranda, quien ha sido aspirante a la Presidencia en cuatro ocasiones por el Partido Acción Nacional (PAN), hoy expresó su emoción, o desesperación, de una manera muy intensa al registrar su precandidatura en la alianza Va por México, dejando escapar lágrimas en el momento.



Santiago Creel Miranda, cuatro veces aspirante a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), gritó y estalló en lágrimas hoy, al registrarse como precandidato de la alianza Va por México, creada e impulsada por el empresario Claudio X. González.



El primero en registrarse esta mañana fue Santiago Creel Miranda, quien compartió a través de sus redes sociales que tiene confianza en que el Frente Amplio por México ’será el más fuerte, sólido y políticamente el más poderoso’.



’No vengo solo, vengo con el impulso y la fuerza de la gente que quiere rescatar a México. Mi compromiso se mantiene firme con todas las familias del país’, escribió su cuenta de Twitter.



’Hoy vengo a decirle adiós a Andrés [Manuel López Obrador], aquí empieza su conteo de salida de un Gobierno que ha destrozado al país, un Gobierno que no nos merecemos los mexicanas y mexicanos’, comentó el Diputado luego de registrarse.



’Alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¡Cómo se atrevió ese desgraciado Presidente, cómo se atrevió, no sabía que había que había hombres y mujeres libres, formados en Acción Nacional!’, dijo entre lágrimas.



Ante esto, el Presidente López Obrador se mofó de las expresiones del político y recordó que cuando fue dirigente del PRD se reunió con el entonces presidente Ernesto Zedillo, antes de que se aprobara el rescate a banqueros y empresarios conocido como Fobaproa y el mandatario se molestó con sus comentarios.



“Le dije [a Ernesto Zedillo] como sopeándolo: oiga que van a rescatar a los empresarios y los banqueros, si hacen eso será terrible. Se me puso así, como Creel” dijo el Mandatario en referencia a la expresión de enojo del panista al momento de registrarse como aspirante del Frente por México a la Presidencia en 2024.



Así también manifestó su desaprobación sobre sus pronunciamientos en contra del primer mandatario



“Santiago Creel, ahora resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X González, se enoja conmigo. (...) Miren lo que dijo ayer, me da hasta pena”.



“Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel. (...) “El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta porque ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir: esto esta mal, por qué esta simulación o son unos ingratos; Fox que trabajé con él, Diego que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos.



“Que diga la verdad, él pensaba de que iba a ser el elegido y los que mandan, que ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN, fueron los que decidieron (...) Yo no sé, pero ahora si como diría el clásico de ellos: ¿Y yo por qué?



En cuanto a la renuncia de los aspirantes a la candidatura presidencial de Va por México, el presidente ha expresado su opinión sobre las posibles razones detrás de esto. Una de ellas podría ser la capacidad de personas destacadas como José Ángel Gurría para recolectar las 150 mil firmas mínimas que se requieren para ser seleccionado como representante del Frente Amplio por México, según los requisitos impuestos por la oposición.



Por otra parte, al registro Xóchitl Gálvez llegó de buen humor y rió mientras se anotaba en la cada vez más corta lista de precandidatas y precadidatos del PRIANRD. Habló con reporteros. Lanzó piropos a priistas y perredistas, y luego se retiró.



“Yo estoy por voluntad personal en el Partido Acción Nacional, al cual le agradezco y me siento sumamente orgullosa de trabajar con ellos. Me han dado la oportunidad. El PRD, de hecho siglé con el PRD en la Ciudad de México. Le tengo un enorme cariño al PRD. Y con el PRI ya ni hay ‘fijón’. Ya cambiamos la historia. Vamos a caminar juntos con los buenos priistas de este país que sueñan con algo distinto”, comentó frente a los medios de comunicación.



Tanto Gálvez como Creel se presentaron en las instalaciones del PAN para comenzar su registro, sin embargo, tienen que hacerlo todavía en las sedes del PRI y del PRD; se espera que ambos visiten el inmueble del partido tricolor por la tarde.



De este modo, ambos cumplieron con el requisito estipulado en la convocatoria del Comité Organizador del Frente Amplio por México para contender por la candidatura presidencial de la oposición rumbo al 2024.



El 10 de agosto se realizará un foro entre las y los aspirantes que hayan cumplido el requisito de sumar 150 mil firmas en al menos 17 entidades. Del 11 al 16 de agosto se hará un primer sondeo de opinión, después de esta etapa se elegirán tres aspirantes, quienes participarán en cinco foros que se realizarán entre el 17 y 26 de agosto en Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida.



Del 27 al 30 de agosto se emprenderá otro sondeo de opinión y el 3 de septiembre se darán a conocer los resultados del proceso de selección. Los resultados de la consulta tendrán un valor de 50 por ciento y el otro 50 por ciento de valor lo tendrá el segundo sondeo de opinión. El proceso de fiscalización lo realizará el INE, ya que el Frente Amplio por México será registrado ante el órgano electoral.Con información de INFOBAE