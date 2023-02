Reto de la maestra Delfina Gómez será demostrar que en su gobierno no habrá nuevos ricos al amparo del poder público: Higinio Martínez

Toluca, Méx.- Al asegurar que los mexiquenses están cansados de la indolencia y la corrupción enfermiza del actual régimen que gobierna el Estado de México, el senador Higinio Martínez Miranda, delegado especial para el proceso electoral, afirmó que el proyecto que representa Morena y la maestra Delfina Gómez tienen el reto de encabezar un gobierno diferente, donde se ponga a prueba la capacidad y honradez de los servidores públicos, bajo el escrutinio de la sociedad civil.



Recordó que el 4 de junio, los mexiquenses tienen la oportunidad de decidir si continúan gobiernos con más de lo mismo, ’estilo’ Del Mazo, Eruviel, Peña Nieto, Arturo Montiel, o bien un gobierno distinto que hoy representa Morena y la maestra Delfina Gómez.



’Esta es la disyuntiva; mantenerse con gobiernos priistas que han demostrado hasta la saciedad su incompetencia, su indolencia y su proclividad a la corrupción enfermiza, o nos damos la oportunidad de tener un gobierno que sea totalmente contrario a todo esto que representa el PRIAN’, afirmó.



El texcocano subrayó que dar resultados distintos, hay que hacer cosas distintas a quienes hoy tienen sumido el estado en la inseguridad, en el desempleo y en la corrupción, resultado de los gobiernos tricolores, por ello hoy la mayoría de la población de la entidad quiere la alternancia, porque ’desea ver algo nuevo, diferente en el gobierno y en sus resultados’.



Y aseveró que la ex Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez representa el anhelo de cambio de esa mayoría de mexiquenses, porque es una persona honesta, capaz y con valores que pocas veces se ven en un activista político.



Coincidió con los críticos cuando señalan que la maestra no es política, y ni siquiera lo parece, pero justamente en ello recae su fuerza, es lo que observan millones de mexiquenses y por eso les resulta más atractiva y les genera mayor confianza.



Sin embargo, también reconoció que al interior de Morena se debe llevar una precampaña sin protagonismo, sectarismo ni intereses personales; ’ni los sanos, ni los que solo tienen, de manera desmedida, los vulgares ambiciosos que siempre andan cerca de quien pueda tener poder’.



Higinio Martínez puntualizó que la coalición del PRI-PAN-PRD-NA no puede dar a la gente la seguridad de que todo va a cambiar, como no lo hicieron en casi 100 años y eso lo saben la mayoría de los mexiquenses.



’No quieren que solo lleguen unos para quitar a los otros y que todo siga igual; la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y las complicidades entre nuevos funcionarios de un gobierno morenista con los vividores de siempre’, apuntó.



Por ello, el delegado especial para el proceso electoral enfatizó que el principal reto de la maestra Delfina Gómez será demostrar que en su gobierno no se van a hacer nuevos ricos al amparo del poder público, sino que habrá servidores con gran capacidad, con honestidad y honradez a prueba de todo y esas virtudes deberán estar sujetas al amplio escrutinio de toda la sociedad civil. ’Este escrutinio servirá para que se detecte en el nuevo funcionario, la mínima proclividad a las corruptelas’, advirtió.