Respaldan a AMLO en Nueva York por fake del ’New York Lies’

Decenas de migrantes mexicanos se manifestaron el pasado domingo en las oficinas del diario New York Times con el fin de respaldar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y expresando que es una Fake News el reportaje publicado la semana pasada sobre presuntos vínculos del mandatario con el narcotráfico.



Durante la manifestación, ocurrida en el edificio sede del New York Times en la ciudad de Manhattan, Nueva York, el grupo de personas alzó la voz para decir: ’respeto’, ’AMLO amigo, el pueblo está contigo’, y pancartas con la leyenda de ’New York Lies’, los hispanohablantes difundieron videos de la movilización mediante redes sociales.



Los asistentes también llevaron consigo banderas de México, entonaron el himno nacional mexicano y levantaron fotografías alusivas a AMLO y al diario neoyorkino.



Posteriormente uno de los manifestantes tomó el micrófono y exclamó ’señor presidente, aquí está tu pueblo, el pueblo que te apoya. Sin estar dañando ningún inmueble, aquí estamos. Todo tu pueblo está aquí, expresando, manifestando su opinión’.



Cabe mencionar que el 77% de los mexicanos a nivel nacional aprueba al primer mandatario, siendo 8 de cada 10 los que lo aprueban, aumentando un 3% en el mes de febrero del presente año.



Esto ocurre luego de que el periódico New York Times realizara una publicación donde señalan que aliados del presidente López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico, entre los que destacaba Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.



Así también, afirmaron que dos aliados de López Obrador presuntamente recibieron un pago de USD cuatro millones por parte del grupo Los Zetas, con la finalidad de que liberaran a uno de sus integrantes.



Sin embargo, en el reportaje no se mencionaban los nombres de los colaboradores de AMLO que habrían recibido el dinero. Tampoco se aportaron las fechas y lugares donde se efectuaron dichos pagos. Incluso, se reconoció que los datos obtenidos por los funcionarios de EEUU podrían ser incorrectos, dado que no se podía comprobar la veracidad de los informantes.



Es por ello que el presidente López Obrador cuestionó a los periodistas dónde estaban las pruebas que daban cuenta de los señalamientos vertidos en su contra.



Por su parte, el embajador de Estados Unidos (EEUU), Ken Salazar, confirmó recientemente que el Gobierno de Joe Biden no tiene una investigación abierta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por supuestos vínculos con el narcotráfico.



“Miren, como dijo la Casa Blanca muy claramente: no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Esa es la realidad, lo digo yo como embajador de Estados Unidos aquí en México”, sostuvo Salazar.Con información de INFOBAE | PROCESO