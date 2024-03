Rescate de ríos

Texcoco.- El Ingeniero Jesús Cuanalo Araujo candidato a Diputado Federal por el Distrito 38 que comprende los municipios de Atenco, Chiconcuac y Texcoco, de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, presentó este fin de semana y ante dos mil seguidores, sus principales propuestas de campaña.



Cuanalo Araujo, señaló que en las elecciones anteriores, lograron posicionar al Partido Verde como la segunda fuerza política de la región y colocar regidores en dos administraciones, por ello recalcó que ante esta oportunidad histórica de la candidatura a diputación federal, siente una gran fuerza, mucho más grande que las veces anteriores.



Por ello, para que a Texcoco, Atenco y Chiconcuac llegue la transformación solicitó salir a votar, llevar a sus familias y participar este 2 de junio para salir a las urnas y realizar un voto todo verde, cinco de cinco verde.



El también empresario, expresó sentirse muy orgulloso porque hay una mujer gobernadora y además texcocana.



’Me siento muy orgulloso de que una texcocana sea gobernadora y deseo que a nuestra región y al Estado de México le vaya bien y yo le digo a la gobernadora maestra Delfina cómo le ayudamos, es más maestra, nosotros le vamos a ayudar en su proyecto de transformación de nuestra región, transformación de Texcoco, del Estado de México y de nuestra gran nación México’.



Así, el egresado de Chapingo, expuso sus ideas de transformación a los diferentes sectores que se dieron cita en ’Rancho Los Establos’, como maestros, médicos, comerciantes, abogados, amas de casa, campesinos, transportistas, constructores, empresarios, comerciantes.





El egresado de Chapingo, refirió que Texcoco tiene campo, historia, arqueología, arquitectura, gastronomía, agua, aunque irónicamente algunos lugares están sin agua en este municipio, por ello la urgencia del rescate de los nueve ríos.



con gente que trabaja el campo que cuida nuestros recursos naturales tenemos una clase trabajadora pujante miles de personas que van y vienen todos los días de la ciudad de México que buscan regresar con bien a su casa.



Texcoco es un lugar de grandes oportunidades atento atento sigue esperando la justicia y el desarrollo que se le prometió con los dos aeropuertos fallidos y no se los puede olvidar el mercado más importante de México de telas y de prendas de vestir que sigue de pie a pesar de un mercado injusto comercial internacional y que se levantó a base del esfuerzo y del trabajo de hombres y mujeres que dan empleo a miles de personas en esta región tenemos que ver más allá nada más de lo de las necesidades primarias y trabajar por ejemplo a nivel nacional e internacional desde la cámara de diputados por un comercio más más justo y condiciones más justas para nuestros empresarios y nuestras mujeres y hombres que trabajan en esta región tenemos una zona muy importante de muchísimas oportunidades pero también de mucho riesgos tenemos riesgo de seguir creciendo en un desorden porque estamos en una zona de muchísima presión demográfica tenemos mucho riesgo de inseguridad tenemos mucha presión sobre nuestros recursos naturales tenemos mucho que trabajar tenemos un gran potencial para generar empleo para traer inversión tenemos que gestionar desde la cámara de diputados por esto quiero decirles amigas y amigos su servidor Jesús cuanalo tengo 49 años yo sé que me veo más chavo tengo 49 años de edad soy padre de familia tengo dos hermosas hijas que me educan cada día y me hacen soñar por ser mejor tengo una hermosa familia tengo soy empresario bendito Dios le doy empleo junto con mi socio y mis compañeros y compañeras de trabajo a cientos de personas he tenido la oportunidad de restaurar miles de hectáreas de recursos naturales y hace poco me decía una joven colaboradora muy sabiamente que a quien le importan los recursos naturales le importa todo y tiene mucha razón a mí me importa todo al igual que tú me importa la familia me importa mucho la niñez me importa demasiado la niñez las niñas y los niños incluido a los pequeños con discapacidad que no se nos deben de olvidar me importan muchísimo los niños en estado de orfandad y de abandono me importan los adultos mayores mi padre era una persona muy mayor mi padre don Porfirio cuanalo si viviera ahorita tendría 108 años de edad me tocó un padre no rico me tocó un padre anciano y amoroso y le doy gracias a Dios por ese primer regalo de vida que fue mi padre y mi madre mi madre hoy es una mujer mi madre me enseñó el valor del respeto del amor a las personas del respeto a la mujer de la honradez pero mi madre es una mujer de la tercera edad que lucha todos los días por tener mejores condiciones de vida y de salud a mí me ha tocado venir desde abajo y me ha puesto Dios en muchas situaciones es lo que es tocar fondo sé lo que es tener carencia hacer lo que es tener abundancia ha habido personas en mi vida que me han ayudado en este crecimiento yo sé lo que yo vi a mi padre que dio toda su vida por esta nación que dio toda su fuerza que trabajó más de 60 años por México morir en la pobreza yo sé lo que es que un hombre mayor necesite de mejores servicios de mejor atención médica de una jubilación digna yo pasé por una yo hablo poco de mi vida personal hace poco me sacó un muy buen entrevistador muchas cosas que formó y llegó el momento amigas y amigos devolverle a México mucho de lo que me ha dado







En el evento estuvieron presentes Paola Sánchez regidora del Partido Verde, Francisco Almazán Líder Regional del Partido Verde, Óscar Fernández coordinador de campaña y José Vera Líder Regional del PT, quien se sumó a este proyecto.