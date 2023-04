Repudian a Lorenzo y a Murayama en foro de empresarios

Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, quienes fueron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta hace unas semanas, recibieron el repudio de un grupo de personas durante un evento organizado por la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).



De acuerdo a lo que reportó la prensa local, al salón del Casino de la ciudad —donde se desarrolló el evento— ingresaron un pequeño grupo de manifestantes, presuntamente encabezados por Aracely Piña, representante de Mexicali Resiste, mismos que consideraron a los exfuncionarios como personas ’non gratas’ en la entidad.



’Usted llegó al INE con el encargo de que hubiera un arbitro que acabara con esa sucia estrategia de campaña que nos ha quitado a los mexicanos el derecho. Actualmente tenemos un Gobierno progresista, que no está en contra de los empresarios ni del capitalismo, que defiende al pueblo y ahora resulta que vienen a seguir manipulando’, dijo la activista a los exconsejeros.



Pese a que no formaban parte de los invitados al evento, los organizadores permitieron que los manifestantes ingresaran cinco minutos para que expresaran su inconformidad, momento en que la representante de la organización hizo uso de la palabra y calificó el trabajo de los exconsejeros como el culpable de la pérdida de credibilidad del INE.



Los manifestantes acusaron a los exconsejeros de haber trabajado por más de 10 años y sin lograr cambio alguno para la población, solamente para mantener los privilegios de las clases altas.



’Es de verdad lamentable su presencia a lo largo de nuestro país siguiendo con esa guerra de mentiras, con esos discursos manipuladores. Ustedes tuvieron a su cargo la institución de la democracia, la institución del pueblo, esa que nos debe dar el mismo derecho a los de arriba y a los de abajo y a los de arriba les ha tocado privilegios como a usted y a todos los que estuvieron, sueldos de lujo y privilegio’, dijo Piña, dirigente de Mexicali Resiste.



El motivo del viaje de Córdova a Mexicali fue para presentar el libro La democracia no se toca, escrito por exconsejeros del INE, en el cual se explica cómo se construyó el sistema democrático, sus garantías y cómo se lograron elecciones auténticas que ahora se ven amenazadas por posturas autoritarias.



En su participación, el exconsejero defendió que el INE respalda a los mexicanos y hoy cuenta con cuatro nuevos consejeros profesionales que conocen la materia, e incluso han probado su independencia y autonomía frente al poder.



’La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha blindado hasta el momento y confiamos en que así ocurra después al instituto frente a este ataque de intento de desmantelamiento que representó el plan B’, declaró Córdova.



Agregó que aún con las mentiras reiteradas, en el Instituto no se violó lo que dice la Constitución de que nadie puede tener una remuneración mayor al presidente del país.



’Remuneración no son salarios, hay que leer la Constitución’, exclamó el expresidente del INE, quien compartió haber recibido un finiquito poco menos de dos millones de pesos por 11 años de trabajo, según ’lo que marca la ley’; mientras que Murayama obtuvo un millón 600 mil pesos por nueve años de servicio. ’Todo lo demás es mentira’, añadió.Con información de INFOBAE