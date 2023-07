Renunciaron al PRI 4 senadores, entre ellos, Nuvia Mayorga y Osorio Chong

El pasado lunes los senadores Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Miguel Osorio Chong y Eruviel Ávila anunciaron su renuncia ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI), uniéndose a los más de 300 militantes que dejaron el partido esta semana.



Después de una prolongada historia de desencuentros y choques con Moreno Cárdenas, cuatro senadores dejan al partido tricolor y anunciaron la creación de un nuevo movimiento llamado ’Congruencia por México’.



’Hoy, con tristeza, pero en acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político y por supuesto con el momento político que vive nuestro país’, dijo el excoordinador del partido en el Senado de la República.



En conferencia de prensa, argumentó que la decisión la toman convencidas y convencidos de que ayudarán más al fortalecimiento de la democracia y de las libertades en México.



’Nunca nos quedaremos callados y conformes ante actos autoritarios y de demagogia que lastiman a nuestro país. Nos toca actuar con base en nuestros principios, pero también para desterrar la incongruencia, la falta de resultados, así como el sometimiento de quienes piensan distinto’, aseguró.



Osorio Chong hizo una severa crítica a Moreno Cárdenas, de quien dijo que ’en poco tiempo destruyó a nuestro gran instituto político; miró sólo para sus propios intereses, su ambición y su protección de todo lo que públicamente fue señalado y acusado’.



Dijo que en tiempo de pandemia el líder priista hizo una reunión del Consejo Político en la que rehuyó el debate pero sí hizo modificaciones para hacerse del partido.



Además, Osorio Chong señaló que el exgobernador de Campeche evitó realizar elecciones democráticas, como cuando fue elegido como dirigente, y expulsó a sus opositores.



’Por décadas, el PRI fue un partido que supo abrirse a la pluralidad. […] En el PRI siempre supimos que para que eso suceda, tiene que haber espacio para todas las voces, todas las causas y todas las personas. Hoy, ese PRI lo perdimos, está extraviado, ausente, y con una dirigencia soberbia que sólo se preocupa por construir incondicionales, y alejarse totalmente de la militancia y de la sociedad’, lamentó Miguel Ángel Osorio.



’Con una nueva reunión de Consejo, por zoom, prorrogó su pésima dirigencia, la peor de la historia, por supuesto que la peor de la historia. Aquí los datos que sí ven analistas, que ven medios y que ven todos, menos él porque no tienen los tamaños para aceptarlo’, declaró el hidalguense.



Alejandro Moreno ha sido cuestionado no sólo por su falta de resultados electorales, sino también porque, según han denunciado militantes como el Senador, ha prometido cargos y lugares en el Congreso para afianzar su poder, y sólo ha usado al tricolor como un escudo ante los señalamientos de corrupción que enfrenta.



’Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo desvió nuestro gran instituto político; miró sólo para sus propios intereses, para su ambición, y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado’, acusó.



En este momento, el líder del PRI está siendo investigado por la Fiscalía de Campeche debido a presuntas irregularidades en su enriquecimiento durante su mandato como gobernador de ese estado entre 2015 y 2019. Además, en julio del año pasado, el Gobierno federal anunció a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía General de la República también había iniciado un caso en su contra.



Ante estas situaciones, Miguel Osorio Chong ha advertido que estas investigaciones afectan negativamente al partido. Ha realizado múltiples solicitudes al dirigente para que no utilice al PRI como un escudo y que se separe de su cargo partidista. Es evidente que estas circunstancias tienen un impacto en la imagen y la credibilidad del partido, por lo que Osorio Chong insta a medidas drásticas para proteger el futuro del PRI.



Desde 2019, PRI ha experimentado una serie de derrotas en las elecciones a Gobernador. De las 23 elecciones que se han llevado a cabo, el partido ha perdido en 21 ocasiones y solo ha logrado obtener la victoria en dos gracias a las alianzas realizadas.



’Desde 2019, de las 23 elecciones a Gobernador, el PRI ha perdido 21 y dos se quedaron con la alianza’. ’En 2019, el PRI gobernaba 12 estados. Por cierto, que no se le olvide que entre esos estaba Campeche. No pudo ni en su propia tierra ganar, quedó en tercer lugar. […]. Que no se le olvide que perdió el Estado de México, lo perdió él. Él es el responsable, el que se tardó para definir la candidata, el que le puso obstáculos. Él fue el culpable’, aseveró.



Osorio Chong refirió resultados de la dirigencia de Moreno Cárdenas: de gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora sólo lo hace con cinco millones.



’Hoy tenemos en la gran mayoría de los estados dirigencias que no reconocen la militancia y tienen sólo obediencia con este personaje. Sí, logró tener empleados, no dirigentes’, indicó frente a las y los representantes de los medios de comunicación.



’De gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora sólo gobierna dos estados y a cinco millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta. Sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados. Y desde 2019 a la fecha, se han perdido más de dos mil 050 gobiernos municipales. Hoy en tres entidades federativas, el PRI no tiene ningún Diputado local y en cinco estados, sólo tenemos uno. De 32 capitales, hoy sólo gobernamos tres. En el 2018, gobernábamos 17. Con todos estos datos, queda claro el precipicio al que llevó al PRI, reitero, a la peor época de su historia’, repitió el legislador.



Con la salida de Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Miguel Osorio Chong y Eruviel Ávila, la representación del PRI en el Senado de la República se verá reducida de 13 a 9, pasando a ser la cuarta fuerza política en dicha cámara, quedando por debajo de Movimiento Ciudadano (MC), que cuenta con 12 legisladores en sus filas.



Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México anunció también su salida del PRI y su integración a la nueva plataforma política "Congruencia por México".



’He decidido renunciar al @PRI_Nacional. El rumbo que le está dando su dirigencia no coincide con lo que necesita #México. Esta es la decisión más difícil de mi vida política. Renuncio al PRI, pero jamás a la gente, por quien seguiré trabajando y con quien estoy muy agradecido por su apoyo a lo largo de mis 30 años de servicio público’, publicó casi a la par en su cuenta de Twitter.



Claudia Ruiz Massieu ha expresado que su renuncia está motivada por sentido de traición que ha experimentado hacia el PRI por parte de sus líderes. En su discurso, hizo hincapié en que nunca antes el partido había gobernado y tenido tan poca influencia, conformándose con resultados tan limitados.



Ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de buscar la presidencia en 2024 a través de una vía distinta, la exsecretaria de Relaciones Exteriores descartó completamente la opción de postularse como candidata independiente. Su compromiso sigue siendo con el PRI, pero su renuncia es una señal clara de su descontento con la dirección actual del partido.



’No estoy buscando ser candidata independiente a la Presidencia de la República. […] Y en su momento, cada quien decidirá si quiere apoyar una alternativa u otra. En plena libertad cada quien decidirá si quiere contender por alguna candidatura, si queremos apoyar a una alternativa u otra’, contestó en el evento, donde se encontraban presentes ’legisladores, y exlegisladores locales y federales; presidentes y expresidentes municipales; exdirigentes municipales, locales y nacionales; exgobernadores; funcionarios y exfuncionarios públicos’.



Más tarde, Alejandro Moreno compartió un video dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también respondiendo a aquellos que recientemente han renunciado a su afiliación al PRI.



’Lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado’, se escucha en el clip de poco más de tres minutos de duración. ’Quienes hoy se van del PRI, lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y se acabó darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes sólo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse’.



Con la salida de Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Miguel Osorio Chong y Eruviel Ávila, la bancada del tricolor pasará de 13 a nueve integrantes en el Senado de la República, por lo que se convertirá en la cuarta fuerza política, al quedar por debajo de Movimiento Ciudadano (MC), el cual tiene 12 personas en sus filas.Con información de EL PAÍS