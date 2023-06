Remodelan el memorial de comunicadores en Texcoco

Como una forma de reconocer la actividad periodística, así como a los comunicadores que han trascendido en esta vida, el gobierno municipal de Texcoco remodeló el memorial a los reporteros, instalado en las inmediaciones de la Alameda de Texcoco.



El memorial que contiene los nombres de periodistas texcocanos que han fallecido y que realizaron su actividad periodística en el municipio.



El secretario del ayuntamiento de Texcoco, Jesús Adán Gordo Ramírez en representación de la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas reconoció la labor periodística, engrandeciendo la importancia de la información en la administración municipal, en la política y en los ciudadanos al ser a través de los comunicadores como se dan a conocer las actividades gubernamentales: ’ustedes para nosotros como gobierno son una ayuda más para que la ciudadanía sepa las acciones del gobierno municipal, tienen tanto poder con una pluma, poder en un micrófono que hay veces que ese poder trabajar en una sociedad que esperamos todos se gratule y concrete para los ciudadanos y los texcocanos que queremos’.



Recordó el proceso electoral reciente los medios de comunicación ’jugaron un papel importante, son y fueron una base para que los ciudadanos conocieran las propuestas de las candidatas que contendieron en este proceso electoral’ creo que no nada más bien felicitarlos estamos a la orden porque no puede haber gobierno sin medios de comunicación que estén trabajando de la mano, hoy los ciudadanos tienen que estar informados’, dijo.



Agregó que: ’la base de la información, no se use como un arma para dañar, se utilicé para la construcción una sociedad con valores y tenga presencia firme y de convicción hacia los ciudadanos eso es lo que esperamos los gobiernos una sociedad bien comunicada con información palpable, información real y que los servidores públicos podamos ser ese instrumento para darles información a través de los medios’.



’Hoy Texcoco se declara a favor de la comunicación y la transparencia, de que las texcocanas y los texcocanos tengan presente que esto se ha logrado gracias al trabajo de los reporteros, de los comunicadores, y hoy como un hecho único en la zona oriente, queda como testimonio en el memorial para recordar a aquellos que han dejado su vida en una pluma, un escrito, una imagen, un video, para comunicar con pluralidad y en forma oportuna’, finalizó el Secretario del Ayuntamiento.