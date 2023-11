Vecinos de más de por nueve comunidades del norte de Texcoco y municipio vecinos se verán beneficiados con la obra de rehabilitación del Camino a San Simón, realizado con una inversión de más de 85 millones de pesos, de origen estatales, gestionados desde el senado y la legislatura local, aplicados con el gobierno municipal, en beneficio de más de 45 mil habitantes de este municipio.



La tarde de este viernes con un recorrido a pie en más de dos kilómetros para ver los puntos principales de esta obra, se mostró a la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez la magna obra que intercomunica a las comunidades del norte de Texcoco con los municipios vecinos de Papalotla y San Andrés Chiautla, en donde estuvo acompañada por miles de vecinos de Pentecostés, Texopa, San Simón, Tulantongo, así como el jefe de gabinete de la gobernadora Higino Martínez Miranda, el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, la Diputada Federal Karla Yuritzi Almazán Burgos, el presidente municipal de Papalotla Rodrigo Ruiz Martínez, el presidente de San Andrés Chiautla José Miguel Aguirre Ruiz, el Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo Ángel Garduño García, así como delegados y presidentes de los consejos de participación ciudadana de las comunidades de Texopa, San Simón, Tulantongo, Pentecostés entre otras.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas en su calidad de anfitriona dio la bienvenida a la gobernadora texcocana que hoy regresó a su tierra para realizar la entrega de estos trabajos.



’Se siente el calor de que esté en Texcoco gobernadora, estamos agradecidos de que pudieron acompañarnos a ser testigos de esta carretera que es el esfuerzo de muchas personas entre ellas el doctor Higinio Martínez y el Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, Quienes tocaron la puerta y tuvieron la oportunidad de ser escuchados y nos hicieron llegar no sólo está obra sino un cúmulo de obras extraordinarias que llegaron a nuestro municipio y que gracias a eso hemos entregado obras que sin su gestión no podíamos haberlo hecho’, afirmó.



Sandra Luz se dirigió a la gobernadora: ’maestra estamos de fiesta hoy en el recorrido y así como hoy estamos inaugurando está carretera tenemos varías y si así no los permite en éste ejercicio de trabajar en equipo, le pido que sigamos haciéndolo’, señaló, poniendo como ejemplo la carretera que va hacia la Purificación que ha sido ampliada e iluminada, ’le pido qué se llevará el trabajo de que podemos hacer en equipo y estamos aquí para poder darle la mano, tenemos pendientes pero hemos avanzado, demostrando que administramos bien y que así podemos hacer mucho más’.



Por ello le pidió: ’ojalá maestra que podamos contar con usted cómo años anteriores en trienios anteriores cuando le tocó a usted ser presidenta’, le dijo Sandra Luz Falcón.



La obra tuvo un costo de 53.5 millones de pesos, realizando trabajos de carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor, 36 mil 438 metros cuadrados de pavimento, señalización vertical 89 piezas, reconstrucción de banquetas 10 mil 656 metros cuadrados, rehabilitación y construcción de guarniciones cinco mil 463 metros lineales.



Se hizo la rehabilitación un paradero para darle seguridad en San Simón para los estudiantes aún lado de la secundaria, se construyeron reductores de velocidad 22 piezas en todo el tramo.



Se dejó preparado una tubería para que en un futuro nos ayude a desalojar las aguas negras de su comunidad para no tener que abrir después la calle, empleado 927 metros lineales de tubería, en 4 kilómetros lineales.



Todavía no se termina la carretera de río chiquito por qué está va a llegar hasta la feria del caballo. En total para la calle de río chiquito se invirtió 32 millones de pesos dando un total de 85. 5 millones de pesos en la zona norte en dos obras.



La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, luego de una caminata de más de dos kilómetros en donde interactuó con los habitantes de la zona, recibiendo el cariño de sus vecinos texcocanos, afirmó que está es una de muchas obras en para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.



Señalando a los pobladores que las puertas del palacio de gobierno están abiertas para todos y que allá espera que la visiten, porque su gobierno es con la gente.



’Si un gobierno no está cercano al pueblo, si un gobierno no lo escucha y no palpa sus necesidades de primera mano, pues obviamente va a ser muy difícil que conozca lo que realmente requieren los ciudadanos’, apuntó.



Sobre la obra Delfina Gómez señaló: ’Esta vialidad conecta sueños, facilita la accesibilidad a lugares de trabajo y escuelas, y promueve la prosperidad económica al permitir un transporte eficiente de materias primas y mercancías para nuestras empresas locales’, dijo al Gobernadora texcocana, agregando que: ’es un ejemplo de cómo el ‘Poder de Servir’ puede transformar no sólo nuestras calles, sino también nuestras vidas’. Afirmó.





En su turno el jefe del Gabinete y Programas Sociales Higinio Martínez Miranda, afirmó que el gobierno de ’la maestra Delfina’, el ejemplo de un nuevo gobierno, más cercano, ahora falta muchísimo, pero va empezando y hoy viene a cumplir y miren lo que se puede hacer cuando hay decisión hay recurso económico solo hay que tener el ánimo el cariño por el estado de México’.



Agregó que ’los recursos los manejó con responsabilidad y honestidad con transparencia cuando fue alcaldesa cuando estuvo en la cámara de diputados, en la SEP, no va a ser distinto ahora que está en el estado de México, ahora van a hacer rendir más los recursos’, acotó.



Cerrando su discurso: ’Gracias maestra, yo estoy orgulloso de ella por esa actitud porque ese cambio va a cambiar el estado de México, pero ella no va a cambiar’.