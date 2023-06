Rehabilita DIFH tanque terapéutico en Santiago Tulantepec

El director de Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo (CRIH), Héctor Villafuentes, informó que fue rehabilitado el tanque terapéutico del Centro de Rehabilitación Integral Regional (CRIR) del municipio de Santiago Tulantepec, el cual ya se encuentra a disposición para los pacientes que precisen de ello.



Héctor Villafuentes, director de Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo (CRIH) aseguró que el rescate de este espacio supone un gran paso en la mejora de la red de servicios integrales ofrecidos en la región, y que también beneficia a la población de Acatlán, Huasca, Tenango y Tulancingo ya que favorece semanalmente los tratamientos de terapia de 90 hidalguenses con discapacidad física o mental de tipo temporal o permanente.



Agregó que la puesta en marcha del tanque es una gran oportunidad para escribir historias de éxito ya que la lucha y perseverancia de los pacientes en conjunto con el seguimiento de los profesionales de la rehabilitación y el acompañamiento familiar son factores prácticos y anímicos de gran relevancia en el desarrollo de las personas discapacitadas.



En ese contexto Rosa Gómez, madre de una pequeña beneficiaria proveniente de Zototlán, comunidad perteneciente al municipio de Tulancingo, manifestó que su hija, quien fuera diagnosticada con atrofia muscular y espinal, obtuvo un avance significativo luego de acudir al servicio del Tanque Terapéutico, pese a que el pronóstico para la niña era que no volvería a caminar. Dicha mejora fue notable ya que adquirió independencia en su vida diaria.



’No caminaba nada, no se movía nada. No subía de peso ni de estatura. Vine, pregunté, me dieron las consultas, le sacaron igual una placa y me dijeron que efectivamente necesitaba tratamiento de terapia física, estimulación y ocupacional. Ahorita al ver su avance me invitaron a traerla al tanque y no dudé. Ya veo más movimiento en ella, más tono muscular y se desenvuelve. En la escuela me empiezan a dar quejas de que ya se levanta, que anda inquieta, sale al patio cosa que no hacía’.



Sobre los factores que propician la mejora de un paciente con discapacidad Dulce María Guevara, encargada del área del Tanque Terapéutico, indicó que el medio acuático tiene múltiples propiedades que coadyuvan a la tonificación del músculo, efecto circulatorio y conservación del equilibrio. Esto debido a que dentro del agua son capaces de desempeñar movimientos que fuera de ella no les son posibles



Así mismo aseguró que la terapia es accesible y apenas refleja cuotas simbólicas fijadas a través de valoraciones socioeconómicas previas, por lo que se atenderá con calidez a cualquier persona que lo necesite, sin distinción.



Actualmente ofrecen apoyo a personas con diversas problemáticas como patologías por cierre de articulaciones, post operación de cadera o columna, prótesis, pacientes amputados, trastornos de conducta, autismo, Síndrome de Down, entre otras condiciones.