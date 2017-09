Aún no hay clases en la mayoria de las escuelas

En una reunión de directivos escolares de nivel básico y medio superior el día 25 de septiembre, las autoridades municipales escucharon las inquietudes que los directivos de los kínder, primarias y secundarias de la ciudad de Cuautla.

Ante una contingencia de esta característica no se contaba con un antecedente, por tal motivo lo que son la diversas direcciones de protección civil municipal y estatal se han visto sobre pasadas, debido a que todos centros escolares necesitan un diagnostico pertinente y comparar varios dictámenes para que los padres de familia, maestros y alumnos puedan regresar a la normalidad.

En realidad los directivos algunos manifiestan un descontento debido a que no se cuenta con un diagnostico pertinente o un cronograma de revisión de escuelas federales después de 6 días de acontecido el evento.

Al no contar con estos los padres de familia quieren conocer el estado en que se encuentran los centros escolares, por mucho la administración de este muchos ayuntamientos se a visto sobre pasada para llevar a cabo estos.

Los maestros exponen el caso, de los diferentes padres de familia debido a que hay quienes incluso han llevado a sus hijos a la puerta de los centros escolares y manifiestan un descontento debido a que no hay clases, así como hay padres de familia que no quieren exponer a sus hijos y piden varios peritajes para que no se ponga en riesgo la integridad de los alumnos y personal docente.