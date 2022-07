Regresarán parquímetros a Pachuca pero sin los vicios de Eleazar y Yolanda

Comerciantes de las zonas comerciales de Pachuca quieren que regresen los parquímetros para tener más flujo de clientes, sin embargo, quieren que sea bajo un esquema que beneficie a las personas y no sólo una forma de enriquecimiento para la empresa operaria, condición por la que ya se trabaja sobre el esquema en que volverán, señaló el alcalde de Pachuca Sergio Baños Rubio.



La última empresa que operó en Pachuca a propuesta del exalcalde Eleazar García y que después fue ratificada por la también exalcaldesa Yolanda Tellería, cometió diversos abusos, entre los que se numeran un contrato leonino que les favorecía a ellos y no al ayuntamiento, el uso de policías -cuya función es la de cuidar el orden público- e incluso la permisión de uniformes falsos para sus trabajadores en el cuidado de los aparatos y la aplicación de infracciones.



La propuesta de Baños es que el 70% de los ingresos vayan al ayuntamiento y el 30% se quede en manos de la empresa que los opere; con la panista Yolanda Tellería la proporción era 70% para la empresa y con Eleazar García llegó a ser incluso del 95% también para los particulares.



También destaca la propuesta de que el 100% de las multas vayan a las arcas del ayuntamiento a diferencia de lo que se hizo anteriormente, donde este 100% se quedaba en manos de los operadores.



Los parquímetros estarían en el primer cuadro de la ciudad, en el área comercial de San Javier y en algunas de Juárez y Revolución, no contemplándose la Colonia Doctores, misma que resistió durante las implementaciones pasadas. Aunado a ello, habría un programa de concientización y de participación ciudadana para socializar el proyecto.



Sobre la multa, Baños Rubio reveló que derivado de las malas prácticas de Moviparq y/o Zeus Monitoreo Vial, las autoridades decretaron una multa que supera los 200 millones de pesos, misma que sería impagable con los activos actuales que ostenta la empresa, por lo que solamente se embargarían los dispositivos que dejaron aunque sobre los mismos reiteró que los dejaron vacíos, siendo extraídas las computadoras que las hacían funcionar -lo que podría derivar en otra multa-.