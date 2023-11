Regresará oro a máximo histórico

Este martes el precio del oro alcanzó un máximo histórico desde principios de mayo del presente año, mes en el que llegó a los 2,080.72 dólares por onza, de acuerdo con con datos de Investing.



Al cierre, el oro se situó en 2,040.21 dólares por onza, presentando un aumento del 1.34% en comparación con la sesión anterior, según datos de Investing. Lo anterior generó un impulso en las acciones de las mineras de este metal precioso, como la empresa mexicana Industrias Peñoles.



En lo que va de noviembre, el oro ha experimentado un incremento del 2.92%, esto debido a la debilidad del dólar y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) no elevará más su tasa de interés. Durante octubre, el precio del oro aumentó un 7.27%.



El repunte del precio del oro el martes impulsó el movimiento de las acciones de Industrias Peñoles, las cuales aumentaron un 1.29% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), alcanzando los 242.37 pesos, lo que posicionó a la empresa como la quinta con mayores ganancias en el principal índice, el S&P/BMV IPC.



Jacobo Rodríguez, especialista financiero en Roga Capital, explicó que hay una alta correlación entre la acción de Peñoles y los precios del oro y la plata, pues son los metales que le representan los mayores ingresos.



En 2022, el 33.3% de las ventas de Peñoles provinieron del oro y 28.7% de la plata. El precio de esta última también subió el martes 1.90%, a 25.0850 dólares por onza.



La filial de Peñoles que cotiza en la Bolsa de Londres, Fresnillo, ganó 1.38% en la sesión, cerrando en 5.59 libras por acción.



Otras mineras de oro también subieron en Bolsa durante la jornada: la estadounidense Newmont 6.06% en Wall Street y las canadienses Barrick Gold y Agnico Eagle Mines avanzaron 4.95 y 4.53%, respectivamente, en Toronto.



Newmont es la minera de oro más valiosa en Bolsa, con una capitalización bursátil de 46,370 millones de dólares. Le siguen Barrick Gold y Agnico Eagle Mines con un valor de mercado de 30,450 y 26,280 millones de dólares, en ese orden.



Otras mineras de oro que también apuntaron alzas fueron las canadienses Wheaton Precious Metals y Franco-Nevada, que ganaron 3 y 0.86%, respectivamente.



Franco-Nevada es la cuarta minera de oro más grande en Bolsa, con un valor bursátil de 22,590 millones de dólares, seguida por Wheaton Precious Metals (22,220 millones de dólares). Peñoles tiene un valor bursátil de 5,040 millones de dólares.



En la sesión del martes, el índice dólar -que mide la fortaleza del billete estadounidense frente a una canasta de seis divisas- cayó 0.47%, a 102.72 unidades. Un dólar más débil beneficia a las materias primas como el oro y la plata porque las hace más accesibles para quienes las compran en otras monedas, de acuerdo con analistas.



En lo que va del presente año, el precio del oro al contado ha aumentado 11.83%, tocando un máximo histórico de 2,080.72 dólares en mayo pasado.



Alcanzó dicho nivel debido a la aversión al riesgo que surgió en los mercados financieros tras la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB).



Desde ese pico, inició una tendencia a la baja en los siguientes meses que tocó un piso de 1,820.01 dólares por onza el 5 de octubre. Ello, ante la incertidumbre que hubo durante ese periodo respecto a si la Fed iba a incrementar las tasas de interés a finales de este año.



Después, ante la incertidumbre tras el inicio de la guerra en Medio Oriente entre Israel y la milicia Hamás, comenzó a subir nuevamente.



Dado su valor intrínseco, el oro se considera un activo refugio, cuya demanda (y en consecuencia, su precio) sube en momentos de nerviosismo y de mayor aversión al riesgo en los mercados.



Carsten Menke, jefe de Investigación de Next Generation en Julius Baer, explicó que en las últimas semanas, el foco en el mercado del oro se ha alejado de la guerra entre Israel y Hamás y está de vuelta en la política monetaria de Estados Unidos.



Pero a diferencia de antes de la guerra, ya no se trata de tasas de interés más altas por más tiempo, sino más bien del pico del ciclo de incremento y las expectativas del primer recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos’, dijo.



El investigador de Julius Baer aseguró que el dato de inflación en Estados Unidos de octubre, que fue menor a lo que esperaba el consenso, provocó una baja en el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que llevó al oro a superar el umbral de los 2,000 dólares.Con información de EL ECONOMISTA