Regresa superpeso a niveles de hace casi 10 años

El peso mexicano se fortalece ante un dólar debilitado, esto luego de haber cerrado este miércoles con una apreciación del 0.11%, teniendo dos jornadas consecutivas, con una ganancia del 2.5% en lo que va del año y alcanzando niveles no vistos desde hace 10 años.



El peso mexicano registró un cierre al alza el miércoles, alcanzando 16.5425 unidades por dólar spot, marcando niveles no vistos desde noviembre de 2015 (16.5410 unidades). Según datos del Banco de México, el tipo de cambio osciló entre un máximo de 16.5800 unidades y un mínimo de 16.5230 unidades.



El índice del dólar DXY, que evalúa el rendimiento del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas internacionales, incluyendo el euro, la libra y el yen, experimentó una depreciación del 0.54%, situándose en 103.995 unidades.



La generación de empleo en Estados Unidos durante marzo fue la más significativa desde julio de 2023, según datos de la encuesta ADP. Además, eventos como el terremoto en Taiwán y el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), en el Foro de empresas, gobierno y sociedad de Stanford, marcaron la pauta en los mercados financieros durante la jornada del miércoles.



Aunque Powell ve margen para que la Fed reduzca las tasas de interés este año, Wall Street cerró mixto, mientras los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias.



En medio del camino descendente " accidentado " de la inflación, las tasas de interés en Estados Unidos sí empezarán a descender este año, según Powell, por lo que el S&P 500 subió 0.11 por ciento, a 2 mil 211.49 puntos; mientras que el Dow Jones cayó la misma variación, para cerrar en 39 mil 127.14 unidades. El Nasdaq, de gran tecnología, subió 0.23 por ciento, a 16 mil 277.46 unidades.



La energía volvió a ser uno de los sectores líderes en el S&P 500 el miércoles. El sector es ahora cómodamente el de mejor desempeño este año y algunos estrategas han señalado que es posible que las ganancias no hayan terminado.



La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 0.14 por ciento, para cerrar en 57 mil 503.39 unidades.



El petróleo ha escalado en las últimas semanas hasta los 89 dólares y aún irá a más, según Bank of America, que ha revisado al alza sus previsiones de precios para el petróleo, tanto del Brent como del West Texas, lo que complicaría las hojas de ruta de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE).



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 0.33 por ciento, para cerrar en 85.43 dólares; mientras que el Brent aumentó 0.48 por ciento, a 89.35 dólares por barril, en medio de tensiones geopolíticas y de que la OPEP+ confirmó sus recortes de producción.Con información de LA JORNADA