Regresa Radio Mezquital a Ixmiquilpan

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió a favor de Radio y Televisión de Hidalgo, otorgando la concesión de la nueva frecuencia XHCPDX-FM 96.5 de Ixmiquilpan, una "Clase C", en la histórica región del Valle del Mezquital.



El IFT entregó la concesión de espectro radioeléctrico por quince años desde la notificación de este título, prorrogable según la ley, iniciando el 3 de abril de 2024, después de precisar los mecanismos para asegurar la independencia editorial, gestión financiera autónoma, participación ciudadana, transparencia, defensa de contenidos, financiamiento, acceso tecnológico y diversidad ideológica, étnica y cultural.



Al respecto, Guillermo Chávez, ex colaborador radiofónico, quien tiene más de 20 años trabajando en esa estación, recordó que Radio Mezquital, inició en 1963 como Radio Escuela Bilingüe Cultural. Fue pionera en programas en hñahñú, reconocida por la BBC de Londres y la UNESCO por su labor informativa, cultural, pero sobre todo por ser la primera emisora bilingüe en México y América Latina.



Asentada en Ixmiquilpan, esta radiodifusora fungió como enlace para familias migrantes a Estados Unidos. Tras la crisis de 2019 por la no renovación de concesiones, su cobertura revitalizará la comunicación en la región del Valle del Mezquital, incluyendo Actopan y Huichapan.



De esa manera, la estación de radio ayudará a preservar la diversidad cultural y lingüística, impulsando el respeto y la cohesión social; además actuará como un medio educativo y de intercambio intercultural, fortaleciendo así la identidad de las familias hidalguenses de esa región y aledañas.



Gracias a su amplio alcance y ubicación central, se podrá impulsar un acceso equitativo a la información y el entretenimiento, uniendo comunidades urbanas y rurales, pero también promoviendo el desarrollo integral y la participación cívica en el estado.