Regresa Elisa Carrillo a Texcoco para presentar la sexta edición del Festival Internacional Danzatlán 2023

Ciudad de México.-En conferencia de prensa, la Secretaria de Cultura y Turismo, Ivett Tinoco García declaró su gusto por estar unas semanas previas al inicio de Danzatlán 2023, acto personal y colectivo que recuerda a la gente que somos una sociedad que se mueve a diferentes ritmos.



’En cada paso encontramos un lenguaje común que nos une sin importar nuestra procedencia, edad o status social y ésa es la esencia de Danzatlán. La danza nos muestra que somos todos iguales compartiendo momentos en que nos descubrimos a nosotros mismos y a los demás y es por ello, que destaco la importancia de Danzatlán 2023’, agregó.



Por su parte, la primera bailarina Elisa Carrillo Cabrera, haciendo presencia de manera virtual, desde Berlín, externó su agradecimiento al Gobierno del Estado de México, a la Secretaría de Cultura y Turismo y a todos los medios, por llevar la noticia de los eventos culturales y de todo lo que sucede en el mundo de la danza.



’Estoy muy emocionada porque llega un momento del año que espero con mucha ilusión. Me preparo, es un trabajo que comienza desde que termina el verano anterior, han sido meses de pensar en cómo llevar diferentes actividades y estoy muy agradecida de que ya son seis años de Danzatlán, seis años en los que he visto cómo crece el interés del público, ha sido un maravilloso trabajo, es fuerte y tiene presencia’, comentó.



Además, presentará 26 actividades artísticas y académicas dirigidas a niñas, niños, jóvenes estudiantes, público especializado y general entre las que destacan danza folklórica, urbana, clásica, neoclásica y contemporánea, talleres, clases especializadas o masivas, así como un ciclo de cine en la Cineteca Mexiquense, que incluirá el debut en México de Prima, documental que la directora rusa Veronika Pokoptseva hizo sobre Elisa Carrillo.



En Texcoco y Toluca habrá flashmobs -acciones artísticas masivas y sorpresivas-, además de la exposición ’Arte y Movimiento’, de Carlos Quezada, fotógrafo mexicano que ha alcanzado renombre internacional por su especialización en danza y su trabajo para grandes compañías y bailarines internacionales.



GALA ’ELISA Y AMIGOS’ 2023



Desde hace 11 años, la Gala ’Elisa y Amigos’ trae a México lo más destacado del ballet. Este año presentará cuatro estrenos: Vals, de Vasily Vainonen, con música de Moritz Moszkowski; Parting, de Yuri Smekalov y música de John Powell; Take Me With You, de Robert Bondara con música de Radiohead, y Mare Crisium, de Arshak Ghalumyan, y música de Karl Jenkins.



El programa será interpretado por nueve estrellas de la danza clásica: Alina Nanu y Paul Irmatov, del Ballet Nacional Checo; Michal Krcmar, del Ballet Nacional de Finlandia; Jakob Feyferlik, del Ballet Nacional de Holanda; Maria Iakovleva, del Ballet Nacional Húngaro; Yolanda Correa, del Ballet Nacional de N