Registró México su tercer año consecutivo con homicidios a la baja... y a la oposición le molesta

Los homicidios dolosos en México decrecieron 7.1% en 2022 con respecto al año anterior, con 30,968 casos registrados, lo que representa el tercer año consecutivo de caída tras los años más violentos de su historia, reveló este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



En 2022 hubo un promedio de 85 asesinatos diarios comparados con la media de 91 de 2021, cuando se registraron 33,350 de estos crímenes, detalló la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, en la rueda de prensa diaria del gobierno.



Los datos del año pasado también implican una caída de 10.8% frente a los 34,718 homicidios de 2019, y son 10.4 % menos que 2020, cuando hubo 34,563 de estas víctimas.



Al contemplar 2022, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador acumula más de 140,000 homicidios, aunque la secretaria de Seguridad señaló que esto representa una disminución de 10.8% frente al mismo periodo del sexenio anterior.



De hecho, el primer gran logro fue reducir la tendencia alcista de los homicidios dolosos y después vinieron ya la disminuciones en términos absolutos.



“El trabajo coordinado del gabinete de seguridad y los gobiernos estatales y municipales ha generado la baja en la incidencia delictiva, y decir que seguiremos trabajando bajo la directriz de cero impunidad y cero corrupción”, afirmó Rodríguez.



Tan solo en diciembre pasado, se registraron 2,530 homicidios dolosos, una caída de 3.8% interanual.



“El mes de diciembre es el mes con menos homicidios en los últimos seis años”, aseveró la secretaria de Seguridad.



La titular de la SSPC también expuso que seis estados concentraron casi la mitad de los asesinatos en 2022: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, que acumularon en conjunto 15,060 de los homicidios.



Aunque no detalló el total del año, Rodríguez expuso que en diciembre hubo 71 feminicidios, asesinatos de mujeres por motivo de género, una disminución interanual de 13.41%.



Crímenes aparte de los homicidios



La secretaria de Seguridad reconoció aumentos interanuales en los delitos patrimoniales (9.3%), en los crímenes relacionados con armas de fuego (6.1%) y en robo a transportista (0.8%).



Pero enunció decrementos en delitos financieros (19.5%), delitos fiscales (18%), y delitos contra la salud, es decir, relacionados con drogas (15.3%).



También hubo disminuciones en robo en transporte individual (6.1%), robo en transporte público (5.8%), robo a negocio (2.7%) y robo a casa habitación (0.02%).



Mientras, el secuestro alcanzó uno de sus niveles más bajos con solo 38 víctimas en diciembre pasado.



“Este es uno de los meses, el mes de diciembre, que tiene la más baja cifra de secuestros, de los cuales se lleva contabilidad, entonces es trabajo que se refleja del gabinete de seguridad”, resaltó Rodríguez.EFE | FORBES



No todos están contentos con la disminución de la violencia



Como suele suceder en estos casos, no a todos agradó que las cifras de homicidios dolosos en el país fueran a la baja.





En 2021 en México se cometieron 44,000 homicidios violentos mientras que en EEUU con el triple de población cometieron 26,000. Esa es nuestra realidad. El gobierno está perdido. — Ignacio R. Morales Lechuga (@irmoralesl) January 17, 2023

Recuerden 31 mil 936 homicidios y feminicidios en México gobernado por @PartidoMorenaMx no se dejen engañar @FelipeCalderon hace años no gobierna el país — Edgar A Sánchez R. (@century92) January 18, 2023

La inseguridad en México será, de nueva cuenta, una de las principales problemáticas que las autoridades enfrenten en 2023 pues, sólo en las primeras dos semanas de enero el país registró más de mil homicidios dolosos con un promedio de 77.15 casos diarios. — Gian #PorLaDerecha (@GianinoGian) January 18, 2023