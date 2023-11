El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la apertura de 173,257 nuevos puestos de trabajo en octubre, lo que representa un máximo histórico de creación de empleos en México, favoreciendo al superpeso.



Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de octubre había un total de 22,302,690 afiliaciones laborales, la cifra más alta registrada hasta la fecha.



El presidente destacó que durante el año se han creado 929,794 empleos y expresó su confianza en que se podría superar el millón de nuevos puestos de trabajo al finalizar el año. Sin embargo, también mencionó que existe la posibilidad de una disminución en diciembre debido a la práctica de despedir temporalmente a los trabajadores para evitar el pago del aguinaldo. Hizo un llamado para poner fin a esta práctica.



En tanto, la divisa nacional de México continúa con su sólida racha de victorias desde el miércoles, después de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. En este momento, el peso mexicano está ganando terreno frente al dólar estadounidense debido a la baja generación de empleo en Estados Unidos.



A las 07:42 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano se sitúa en 17.28 unidades, lo que representa una apreciación del 1.27% para la divisa mexicana. Esta racha de siete sesiones consecutivas al alza ha llevado al peso a niveles no vistos desde septiembre.



Por otro lado, el índice del dólar, que mide la evolución del dólar estadounidense frente a una cesta de seis monedas importantes, está experimentando una disminución del 0.84% y se sitúa en 105.23 unidades.



’El dólar se debilita por la baja creación de empleo en Estados Unidos. La cifra de octubre estuvo apenas por encima de lo que se considera debe crearse de empleo por mes. Además, una tercera parte de los empleos se crearon en el sector público, debido al mayor gasto por las elecciones’, comentó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base.



López Obrador expresó que los resultado del peso muestran una economía sólida y confiable, ganando una excelente reputación para la inversión pública, con la llegada de importantes inversiones extranjeras.



’La economía tiene mucho que ver con la confianza, cuando un país tiene buenos números en lo macroeconómico, es un país con ventajas, porque atrae inversiones. Si no hay devaluación, si hay control de inflación, si no hay sobreendeudamiento, si se tiene crecimiento económico, se ayuda mucho, y México tiene ahora muy buena fama para la inversión pública, está llegando muchísima inversión extranjera’, aseguró el Presidente.Con información de INVESTING